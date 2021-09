Emirates riceverà l’ultimo A380 a novembre

Emirates riceverà quest’anno altri tre aeromobili A380 da Airbus, con la sua ultima unità in ordine prevista per entrare a far parte della flotta a novembre, anticipando la tempistica di consegna originale da giugno 2022.

Tutti e tre i nuovi A380 da consegnare saranno equipaggiati con la cabina Premium Economy di Emirates, nonché con gli ultimi A380 cabin interiors e caratteristiche esclusive tra cui private suites e Shower Spa in First Class, la famosa Onboard Lounge, fully flat seats in Business Class e gli schermi degli schienali dei sedili più grandi del settore per i clienti in tutte le cabine, per godersi l’ampia selezione di contenuti di intrattenimento della compagnia aerea su Ice.

Queste consegne porteranno la flotta totale A380 di Emirates a 118 unità a novembre, inclusi sei aeromobili dotati di sedili Premium Economy in una configurazione a 4 classi.

Sir Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto un accordo con Airbus per anticipare la consegna dei nostri restanti ordini A380 e abbiamo ottenuto finanziamenti per queste unità. Questi nuovi aeromobili aggiungeranno anche i posti Premium Economy più ricercati, mentre ci prepariamo a lanciare completamente questo prodotto di cabina nei prossimi mesi”.

Ha aggiunto: “Emirates continuerà ad essere il più grande operatore di questo aereo spazioso e moderno per i prossimi due decenni e ci impegniamo a garantire che l’esperienza A380 di Emirates rimanga una delle preferite dai clienti, con investimenti continui per migliorare i nostri prodotti e servizi”.

Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio e con il lancio globale dei vaccini COVID-19, a ottobre Emirates avrà ripristinato le sue operazioni A380 su oltre una dozzina di rotte popolari tra Dubai e Amman, Il Cairo, Dusseldorf, Francoforte, Guangzhou, Londra Heathrow, Los Angeles, Manchester, Mauritius, Mosca, Monaco, New York JFK, Parigi, Toronto, Vienna, Washington DC e Zurigo.

Gli A380 a 4 classi di Emirates sono attualmente operativi sulle rotte verso Londra Heathrow e Parigi Charles De Gaulle. I comodi e lussuosi sedili Emirates Premium Economy, rivestiti in pelle e con ampio spazio per le gambe, sono attualmente offerti come spot upgrades per clienti su base discrezionale. Tutte le altre esclusive cabine A380 di Emirates, First, Business ed Economy, sono disponibili per la prenotazione su emirates.com o tramite agenti di viaggio.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)