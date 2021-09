IATA chiede all’EU un approccio unificato per le regole di ingresso

IATA, in un proprio comunicato, afferma: “L’International Air Transport Association (IATA) ha avvertito che la libera circolazione all’interno dell’Europa è stata compromessa dal fallimento degli EU member states nell’armonizzare le regole di ingresso COVID-19.

Di conseguenza, la riapertura delle frontiere confonde viaggiatori e imprese e non offre i benefici attesi in termini di viaggi più facili e ripresa economica.

La ricerca IATA ha rilevato differenze significative nel modo in cui gli Stati membri dell’EU gestiscono i viaggi:

– Circa il 30% degli stati che utilizzano l’EU Digital Covid Certificate (DCC) non accetta test rapidi.

– Il 19% degli stati non esenta i bambini dai requisiti per i test.

– Il 41% degli stati non consente l’ingresso ai viaggiatori vaccinati provenienti da non-EU ‘White-List’ countries.

– Per i Passenger Locator Forms, il 45% li accetta online, mentre il 33% accetta invii cartacei e online. Ma l’11% accetta solo carta e un ulteriore 11% non ha alcun locator forms”.

“È essenziale che gli stati europei si uniscano sulle procedure di viaggio COVID-19. Il buon lavoro svolto dalla Commissione e dagli Stati per sviluppare il DCC viene sprecato da un pasticcio di regolamenti non armonizzati. Come possono i passeggeri viaggiare sicuri quando le regole sono così diverse in ogni paese dell’Unione europea? Non possono essere sicuri se i loro figli devono essere testati o meno, o se devono compilare un modulo su carta, online o non farlo affatto. È un’Unione Europea. Le persone si aspettano ragionevolmente un approccio unito alla gestione dei viaggi”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

In particolare, per quanto riguarda l’armonizzazione dei requisiti intorno al DCC, IATA e altre parti interessate hanno esortato gli Stati dell’UE a:

– Effettuare la verifica DCC digitalmente prima dell’arrivo dei passeggeri in aeroporto, per limitare le interruzioni operative e dare la certezza ai passeggeri che sono pronti a volare. Germania e Spagna sono due paesi che osservano le migliori pratiche in questo settore.

– Sviluppare un portale statale per facilitare la verifica DCC direttamente da parte delle autorità nazionali e limitare l’elaborazione dei dati sanitari da parte delle compagnie aeree.

– Integrare i digital Passenger Locator Forms in un portale statale per la verifica DCC, cosa che attualmente non avviene nell’80% dei paesi europei.

Inoltre, gli Stati dell’UE devono allinearsi ai requisiti sanitari, tra cui:

– Accettazione universale dei test rapidi al posto dei test PCR costosi e non necessari.

– Esenzione universale dei minori dai requisiti di test e vaccinazione.

– Apertura universale delle frontiere ai passeggeri vaccinati e consentire ai viaggiatori provenienti da paesi a basso rischio di entrare in Europa senza restrizioni (o con la prova di un test negativo da parte dei viaggiatori non vaccinati).

– I Paesi Bassi, l’Estonia, la Slovenia e la Spagna stanno aprendo la strada all’allineamento di queste politiche.

“L’esperienza dell’estate europea mostra che un certificato digitale standard non è sufficiente: anche i processi di viaggio intorno al COVID-19 devono essere armonizzati e smussati. Esortiamo gli stati europei a risolvere il problema attuale e a dare ai passeggeri in difficoltà maggiore certezza sui loro piani di viaggio”, ha affermato Schvartzman.

(Ufficio Stampa IATA)