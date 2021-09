Austrian Airlines offre un network completo per i viaggiatori d’affari e più voli di linea verso destinazioni di vacanza

Dopo un anno e mezzo di pandemia, molti professionisti stanno tornando sempre più spesso a fare viaggi d’affari. In Austrian Airlines la domanda è in aumento, soprattutto per destinazioni nei paesi vicini come Germania e Svizzera.

“Con la nostra rete di rotte, i viaggiatori privati e d’affari possono volare verso oltre 70 destinazioni in Europa con più di 700 partenze a settimana dall’inizio di settembre. Offriamo anche voli intercontinentali, ad esempio verso gli Stati Uniti, e speriamo che gli europei possano presto entrare nel paese”, afferma Michael Trestl, COO di Austrian Airlines.

Oltre alle misure igieniche e di sicurezza, gli orari di volo adeguati sono particolarmente importanti per i viaggiatori d’affari all’interno dell’Europa. La maggior parte delle destinazioni d’affari europee sono disponibili giornalmente, in alcuni casi fino a tre volte al giorno, e sono servite da Austrian Airlines all’inizio e alla fine della giornata con collegamenti diretti dall’hub di Vienna.

Con New York, Washington, Chicago, Bangkok, Shanghai, Tokyo, Tel Aviv e, da ottobre, Montreal, Austrian Airlines ha nel suo programma di voli anche destinazioni a lungo raggio per i viaggiatori d’affari. Inoltre, le altre compagnie aeree di Lufthansa Group e i loro hub forniscono l’accesso ad altre interessanti destinazioni in tutto il mondo.

Con l’offerta AIRail dalle stazioni di Linz, Salisburgo o Graz, i capoluoghi di provincia sono collegati in modo intermodale all’hub di Vienna. I passeggeri di AIRail possono ora anche effettuare il check-in dei bagagli durante il viaggio in treno da Linz e Salisburgo e procedere direttamente al gate dell’aeroporto di Vienna, come parte di una fase pilota fino alla fine di ottobre.

Austrian Airlines offre ai clienti la massima flessibilità possibile in questi tempi dinamici con le difficili condizioni che comportano. Se il viaggio non è possibile a causa delle regole di ingresso o del cambio di date, i biglietti aerei possono essere riprenotati secondo le rispettive regole della classe di prenotazione.

“Per garantire che i partecipanti Miles & More possano godere dei loro vantaggi frequent flyer, Austrian Airlines estende lo status per un altro anno. In qualità di vettore premium, le nostre lounge sono una parte importante del comfort di viaggio. Oltre alla Business Lounge Schengen, la Business Lounge Non Schengen è stata riaperta all’inizio di settembre”, afferma il CCO Michael Trestl.

Con la piattaforma Compensaid, Austrian Airlines offre la possibilità di compensare le emissioni di CO2. I voli possono essere compensati tramite l’uso di carburante per aviazione sostenibile (SAF), attraverso il supporto di progetti certificati di protezione del clima o attraverso una combinazione di entrambe le opzioni.

Inoltre, nella prossima stagione estiva, Austrian Airlines offrirà una selezione di destinazioni charter attualmente disponibili tramite Austrian Holidays come scheduled flights. Le destinazioni Antalya, Catania, Ibiza, Palma di Maiorca, Keflavik e Mykonos, che quest’anno facevano parte del programma charter della compagnia aerea, possono ora essere prenotate come voli regolari di Austrian Airlines per la stagione estiva 2022 (Palma di Maiorca è già disponibile come volo di linea per la stagione invernale 2021/22). I voli per Málaga e in parte anche i voli per Napoli sono già stati modificati in scheduled flights.

Questo adeguamento consente una più stretta integrazione con il resto della rete di rotte Austrian Airlines. Tutti i vantaggi per i clienti degli scheduled flights di Austrian Airlines si applicano alle nuove rotte offerte come voli di linea. I passeggeri possono ora scegliere tra le categorie di prenotazione Economy e Business Class per queste popolari destinazioni di vacanza. Come su tutti i voli continentali Austrian Airlines inferiori a tre ore, anche i clienti di Economy Class beneficeranno dei prodotti della Austrian Melangerie su queste rotte.

A partire dalla fine di ottobre, Austrian Airlines volerà ancora una volta verso famose destinazioni come Mauritius e le Maldive più volte alla settimana come parte del programma di voli invernali 2021/22. Dal 24 ottobre, Cancún, sulla costa caraibica messicana, verrà aggiunta come nuova destinazione.

Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri possono trovare informazioni aggiornate riguardo orari dei voli, requisiti per la mascherina, regolamenti di ingresso e regolamenti di cambio prenotazione. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)