Chevron, Delta Air Lines e Google annunciano l’intenzione di misurare i dati sulle emissioni dei Sustainable Aviation Fuel

Chevron U.S.A. Inc., attraverso la sua divisione Chevron Products Company (Chevron), Delta Air Lines (Delta) e Google hanno annunciato il 7 settembre scorso un memorandum d’intesa (MOU) per tracciare i dati sulle emissioni dei lotti di prova di sustainable aviation fuel (SAF) utilizzando una tecnologia basata su cloud.

Il carburante sostenibile per l’aviazione è prodotto da materie prime biologiche che possono ridurre le emissioni di carbonio in modo significativo rispetto al carburante per jet convenzionale. Le compagnie sperano di creare un modello comune e più trasparente per l’analisi delle potenziali riduzioni delle emissioni di gas serra, che potrebbe essere adottato dalle organizzazioni che stanno considerando programmi SAF. Con questo progetto, Chevron prevede di produrre un lotto di prova di SAF nella sua raffineria di El Segundo e di venderlo a Delta all’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), un importante hub globale per la flotta del vettore.

“Mentre l’aviazione continua a definire un futuro più sostenibile, la comprensione dell’impatto ambientale delle nostre operazioni sarà fondamentale per mitigare il cambiamento climatico”, ha detto Amelia DeLuca, managing director for Sustainability di Delta. “Oltre ad essere la prima compagnia aerea a zero emissioni a livello globale, ci siamo impegnati a sostituire il 10% del nostro carburante per jet con SAF entro il 2030. Questa partnership ha il potenziale per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, fornendo allo stesso tempo importanti dati e analisi che dimostrano l’integrità ambientale del nostro impegno”.

“Questo MOU si basa sul nostro impegno precedentemente annunciato di essere il primo raffinatore negli Stati Uniti a co-processare proporzionalmente le materie prime biologiche in un FCC attraverso un programma di investimento efficiente in termini di capitale”, ha detto Andy Walz, presidente di Americas Fuels & Lubricants per Chevron. “La condivisione dei dati e la componente di trasparenza di questa partnership ci aiuteranno a meglio comprendere le emissioni della produzione e della consegna del carburante sostenibile per l’aviazione, supportando il nostro obiettivo di sviluppare i carburanti a basse emissioni di carbonio”.

In parallelo, Google Cloud prevede di costruire un modello di analisi per raccogliere e analizzare in modo sicuro i dati sulle emissioni di Delta e Chevron relativi al lotto di test SAF. L’obiettivo del progetto pilota sarà quello di fornire una migliore visibilità dei relativi dati, consentendo una maggiore trasparenza e una migliore reportistica delle emissioni SAF.

“Google Cloud ha una esperienza di tecnologie pionieristiche per la riduzione delle emissioni e non vediamo l’ora di esplorare l’uso dei dati e delle capacità di analisi per far progredire la comprensione e l’adozione dei combustibili rinnovabili”, ha dichiarato Larry Cochrane, direttore di Global Energy Solutions, Google Cloud.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)