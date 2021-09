Emirates annuncia l’inizio di uno scheduled A380 service giornaliero verso Istanbul

Emirates ha annunciato che introdurrà il primo scheduled commercial Airbus A380 service per Istanbul, Turchia, dal 1° ottobre. Per la prima volta, i viaggiatori da e per la Turchia avranno l’opportunità volare su questo iconico jet.

Emirates opererà l’A380 sul suo servizio giornaliero EK123/124. Il volo EK123 partirà da Dubai alle 10:45 e arriverà a Istanbul alle 14:25. Il volo di ritorno, EK124, partirà da Istanbul alle 16:25 e arriverà a Dubai alle 21:50. Tutti gli orari sono locali.

Con il suo A380 a tre classi, Emirates offrirà un totale di 517 posti, con 14 suite private in First Class, 76 sedili reclinabili in Business Class e 427 ampi posti in Economy Class, aumentando la capacità per volo di oltre 150 passeggeri rispetto all’attuale Boeing 777-300ER.

“Siamo entusiasti di portare finalmente la nostra ammiraglia a Istanbul per unirsi a molte altre importanti città che attualmente serviamo con l’A380. Da quando Emirates ha iniziato a operare in Turchia 34 anni fa, abbiamo trasportato sei milioni di clienti su oltre 23.000 voli. Portare il servizio A380 in Turchia è una pietra miliare per Emirates e vorremmo ringraziare tutti i nostri partner e le parti interessate per il loro supporto nel renderlo realtà”, ha affermato Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates.

“Da quando ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa all’Istanbul Airport il 6 aprile 2019, l’ingresso dell’A380 di Emirates è un’altra pietra miliare per noi. Sono orgoglioso che il più grande operatore di A380 al mondo, Emirates, opererà la rotta Dubai-Istanbul con la sua ammiraglia, rendendola la prima A380 operation di sempre a Istanbul Airport e in Turchia. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente le nostre buone relazioni con Emirates e vorremmo dare il benvenuto all’A380 di Emirates a Istanbul Airport”, ha affermato Majid Khan, Vice President Aviation Development of iGA Istanbul Airport.

L’A380 è il più grande aereo commerciale al mondo in servizio ed è estremamente popolare tra i viaggiatori di tutto il mondo, con le sue cabine spaziose. Emirates è il più grande operatore mondiale di A380, con 118 aerei attualmente nella sua flotta.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates ha gradualmente ripreso i servizi passeggeri e opererà 17 voli passeggeri settimanali da Dubai a Istanbul, inclusi due voli giornalieri e tre time channels: mattina, pomeriggio e sera. L’A380 opererà in mattinata e porterà la capacità settimanale totale sulla rotta a 7.000 posti in ogni direzione, offrendo così ai viaggiatori una maggiore scelta e collegamenti verso oltre 120 destinazioni.

Con l’apertura di Dubai Expo 2020 che si terrà a ottobre, Emirates ha anche lanciato una serie di promozioni speciali per i viaggiatori che visitano Dubai.

I clienti sono incoraggiati a controllare le ultime restrizioni di viaggio governative nel loro paese di origine e ad assicurarsi di soddisfare i requisiti di viaggio della loro destinazione finale.

(Ufficio Stampa Emirstes – Photo Credits: Emirates)