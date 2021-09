Ryanair investe in un nuovo Training and Simulator Centre a Dublino in collaborazione con Airline Flight Academy

Ryanair ha annunciato oggi un accordo con Airline Flight Academy (AFA) per l’apertura di un nuovo Aviation Training Centre da 50 milioni di euro a Santry, vicino all’aeroporto di Dublino. Questo nuovo centro di formazione offre 3 full motion simulators, uno per 737 MAX e due per Airbus A320, insieme a 2 fixed base simulators (uno per Boeing 737 e uno per Airbus A320). Inoltre, questo nuovo centro AFA comprende uno state of the art cabin crew training and emergency evacuation device, nonché uno specialist cabin fire training centre.

“Il Centro AFA contiene oltre 15 grandi aule e 5 sale di briefing/debriefing individuali per piloti. L’accesso a queste nuove strutture consentirà a Ryanair di reclutare e formare oltre 5.000 nuovi piloti, personale di cabina, ingegneri e professionisti delle operazioni di terra nei prossimi 5 anni – necessari per formare gli equipaggi che opereranno sui 210 nuovi Boeing 737 Gamechanger di Ryanair, che consentiranno alla compagnia di aumentare il traffico annuale fino a 200 milioni di passeggeri p.a. entro il 2025.

Ryanair ha scelto Airline Flight Academy come partner esclusivo per la formazione dei cadetti. In base a questo accordo, Airline Flight Academy opererà e gestirà questo nuovo centro di formazione da 50 milioni di euro e svolgerà un ruolo centrale nel reclutamento della prossima generazione di professionisti dell’aviazione, inclusi piloti, personale di cabina, ingegneri e staff per le operazioni di terra per la prossima fase di crescita ed espansione di Ryanair post Covid”, afferma Ryanair.

Tánaiste (vice Primo Ministro irlandese) Leo Varadkar, ha dichiarato: “Dopo 18 mesi incredibilmente difficili, l’annuncio di oggi è un vero voto di fiducia nel settore delle compagnie aeree alle prese con la ricostruzione dopo la pandemia. Questo investimento di 50 milioni di euro in un nuovo centro di formazione e la creazione di 5.000 posti di lavoro in tutta Europa, si tradurrà in fantastiche opportunità per piloti, personale di cabina, ingegneri e professionisti delle operazioni di terra nei prossimi 5 anni. È una crescita incredibile e mi rende davvero ottimista per il futuro. Congratulazioni alla squadra coinvolta”.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Siamo onorati di dare il benvenuto a Leo Varadkar in occasione dell’apertura dell’Airline Flight Academy Training Centre qui a Santry. Abbiamo investito oltre 50 milioni di euro in questo centro di formazione all’avanguardia e il nostro accordo con AFA formerà oltre 5.000 piloti altamente qualificati, personale di bordo, ingegneri e professionisti delle operazioni di terra nei prossimi 5 anni. Ryanair creerà oltre 5.000 nuovi posti di lavoro grazie all’espansione della nostra flotta di Boeing 737, con 210 MAX Gamechanger in consegna nei prossimi 5 anni, che consentiranno a Ryanair di crescere fino a trasportare 200 milioni di passeggeri all’anno entro il 2025.

Il team AFA è da molti anni un partner di reclutamento e formazione di Ryanair e non vediamo l’ora di continuare a investire in questo accordo, che ad oggi ha permesso a Ryanair di reclutare e formare oltre 18.000 professionisti dell’aviazione altamente qualificati”.

Diarmuid Ó Conghaile, IAA Aviation Regulator / CEO Designate, ha dichiarato: “Accogliamo con favore l’espansione delle operazioni di formazione di Ryanair. È un altro segnale positivo per il futuro dell’aviazione in Irlanda e per i servizi di supporto. L’investimento in un centro di formazione e di simulazione di volo creerà posti di lavoro per professionisti altamente qualificati, che andranno a beneficio del più ampio settore dell’aviazione irlandese mentre si riprende dalla crisi degli ultimi 18 mesi”.

Il Direttore dell’AFA, Francis Farrell, ha dichiarato: “Airline Flight Academy è onorata di essere stata scelta come partner esclusivo di Ryanair per la formazione dei cadetti qui in Irlanda. Siamo entusiasti di essere stati scelti per gestire questo nuovo Aviation Training Center da € 50 milioni a Santry e ci siamo impegnati a fornire a Ryanair oltre 5.000 membri dello staff altamente qualificati tra cui piloti, personale di bordo, ingegneri e professionisti delle operazioni di terra utilizzando queste strutture all’avanguardia a Santry. L’Irlanda è sempre stata un centro per i professionisti dell’aviazione di alta qualità e l’accordo di AFA con Ryanair creerà 5.000 nuovi posti di lavoro, sia qui in Irlanda che in tutta Europa, mentre Ryanair continua a riprendersi e crescere dopo il Covid”.

(Ufficio Stampa Ryanair)