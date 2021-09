Qatar Airways celebra dieci anni di voli verso Sofia

Qatar Airways ha segnato una pietra miliare nella sua storia con la Bulgaria, celebrando 10 anni dal suo primo volo tra Doha e l’aeroporto di Sofia (SOF) il 14 settembre 2011.

Il servizio è attualmente operato dall’Airbus A320 di Qatar Airways con 12 posti in Business Class e 120 posti in Economy Class. Tutti beneficiano del sistema di intrattenimento on-demand Oryx One.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di servire la Bulgaria e collegare questo bellissimo paese con la nostra rete di rotte globale. Sapevo quando abbiamo iniziato a volare a Sofia che questo era l’inizio di una relazione forte e duratura. Nel corso degli anni abbiamo assistito ai vantaggi dei nostri servizi in Bulgaria che si estendono ben oltre la nostra missione di riunire le persone. I nostri voli hanno permesso ai viaggiatori di tutto il mondo di sperimentare l’ospitalità e la storia culturale della Bulgaria, sostenendo l’esportazione di prodotti bulgari nei mercati esteri. È una testimonianza sia della forte domanda che del nostro profondo impegno nei confronti del Paese, e siamo pronti a riprendere i voli diretti tra Doha e Sofia, a partire da dicembre di quest’anno”.

L’amministratore delegato dell’aeroporto di Sofia, Jesus Caballero, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di servire la rotta da Doha a Sofia con il nostro partner Qatar Airways. Consente ai clienti business e leisure di esplorare la nostra bellissima capitale della Bulgaria o le città balneari di Varna e Bourgas grazie al codeshare tra Qatar Airways e Bulgaria Air con collegamenti aerei da Sofia. La nostra partnership a lungo termine con Qatar Airways significa molto per noi e non vediamo l’ora di rafforzarla soprattutto nel 2022, quando la FIFA World Cup™ si svolgerà in Qatar”.

I voli hanno anche contribuito a rafforzare i collegamenti commerciali bulgari negli ultimi dieci anni e attualmente Qatar Airways Cargo offre una capacità di carico di oltre 10 tonnellate ogni settimana, a tratta, sui voli operanti sulla rotta.

Nel 2011 la compagnia aerea ha iniziato a volare a Sofia quattro volte a settimana via Bucarest, Romania, utilizzando un A320. Nel 2012 ha aumentato i voli a cinque volte a settimana, nel 2014 è iniziato il servizio giornaliero tra Sofia e Doha.

Nel marzo 2020 Qatar Airways ha firmato un accordo di codeshare con Bulgaria Air, a ottobre 2020 i voli sono ripresi dopo il Covid 19, con stop a Bucarest, Romania. Dal 16 dicembre 2021 i voli torneranno a operare senza scalo da Doha a Sofia, quattro volte a settimana.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze agli hub chiave, Qatar Airways offre una connettività notevole ai passeggeri, rendendo facile per loro modificare le date del viaggio o la destinazione secondo necessità. Naturalmente, i clienti possono beneficiare delle condizioni di prenotazione flessibili che sono ora in vigore fino a maggio 2022.

Orario attuale dei voli verso Sofia: 7 volte a settimana (orari locali)

Da Doha (DOH) a Sofia (SOF) QR395 08:30 – 15:35 (stop a Bucarest per un’ora).

Da Sofia (SOF) a Doha (DOH) QR396 16:35 – 23:15 (stop a Bucarest per un’ora).

Orario dei voli dal 16 dicembre: 4 volte a settimana non-stop (soggetto a conferma).

Da Doha (DOH) a Sofia (SOF) QR227 07:30 – 11:35 non-stop.

Da Sofia (SOF) a Doha (DOH) QR228 12:35 – 18:15 non-stop.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)