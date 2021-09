Swiss sperimenta un nuovo concetto per ridurre lo spreco alimentare a bordo

Swiss International Air Lines (SWISS) ha da tempo posto un forte accento sulle questioni ambientali all’interno della sua cultura aziendale e intraprende azioni sostenibili a vari livelli per garantire l’uso ottimale delle risorse nelle sue attività e operazioni.

Per gli stessi fini, la compagnia sta cercando di ridurre i volumi di prodotti alimentari freschi che rimangono invenduti sui suoi voli e devono quindi essere gettati via. SWISS utilizza già i dati storici di vendita per ogni volo per adattare il più possibile i prodotti freschi alla probabile domanda dei passeggeri. Ma ora la compagnia sta compiendo un ulteriore passo in questa direzione, collaborando con il suo partner “Too Good To Go” per offrire a prezzi ridotti tutti i prodotti alimentari freschi rimasti invenduti. Per testare l’accettazione da parte dei clienti, ad agosto e settembre è in corso una prova del nuovo approccio sugli ultimi voli della giornata da Ginevra sul network europeo di SWISS.

Il nuovo concetto consiste nell’offrire tutti i prodotti alimentari freschi che rimangono invenduti su determinati servizi alla fine del volo in questione. La disponibilità di questi articoli viene comunicata tramite un annuncio a bordo e ai passeggeri interessati viene offerta una borsa contenente uno, due o tre di questi alimenti freschi a un terzo del loro prezzo normale. Il contenuto della borsa non viene rivelato in anticipo e rimane una sorpresa per l’acquirente.

Il nuovo approccio è in fase di sperimentazione in collaborazione con “Too Good To Go”, la più grande app platform al mondo per connettere le aziende con gli utenti per ridurre gli sprechi alimentari.

“La gestione degli sprechi a bordo è una parte importante del nostro impegno per una maggiore sostenibilità”, sottolinea il CCO di SWISS, Tamur Goudarzi Pour. “Speriamo di ridurre significativamente il cibo inutilizzato a bordo dei nostri aerei introducendo questo servizio. Pensare alla sostenibilità in tutti i nostri prodotti, servizi e processi fa parte del nostro DNA SWISS”.

“I primi risultati di queste prove sono stati promettenti”, aggiunge Romain Vetter, SWISS’s Head of Western Switzerland. “Il nuovo approccio è stato ben accolto dai nostri passeggeri sui voli interessati. Ora stiamo aspettando un’analisi finale dei risultati delle prove per decidere se dovremmo estenderlo a ulteriori rotte”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)