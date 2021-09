ANA: più voli nel network del vettore giapponese, aumentano le frequenze per l’Europa

All Nippon Airways (ANA) ha aggiornato il suo operativo di volo verso una serie di destinazioni internazionali fra settembre 2021 e l’11 gennaio 2022 per rispondere ai cambiamenti delle restrizioni all’immigrazione, alle misure sanitarie in vigore e all’aumento della domanda dei passeggeri.

Per soddisfare la crescente domanda di voli tra il Giappone e gli Stati Uniti, ANA ricomincerà ad operare e/o aumenterà le frequenze sulle rotte Narita – San Francisco, Haneda – Seattle, Haneda – New York. Cresce anche il numero di servizi sulle rotte Narita – Ho Chi Minh City e Narita – Jakarta per la richiesta di voli di collegamento tra l’Asia e il Nord America.

Per quel che riguarda l’Europa invece dal 31 ottobre aumenteranno le frequenze dei collegamenti da Francoforte, Londra e Parigi per Tokyo Haneda, e da Bruxelles per Tokyo Narita.

Rimangono temporaneamente sospesi i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna e Vladivostok per Tokyo.

Qui di seguito l’operativo per l’Europa fra il 31 ottobre e l’11 gennaio 2021:

Francoforte – Haneda NH203/204 7 volte a settimana – NH223/224 3 volte a settimana.

Monaco di Baviera – Haneda NH217/218 Sospeso.

Düsseldorf – Haneda NH209/210 Sospeso.

Vienna – Haneda NH205/206 Sospeso.

Bruxelles – Narita NH231/232 2 volte a settimana.

Londra – Haneda NH211/212 5 volte a settimana.

Parigi – Haneda NH215/216 3 volte a settimana.

Vladivostok – Haneda NH883/884 Sospeso.

ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali e le linee guida di quarantena, così come le tendenze della domanda per decidere la frequenza dei voli e la ripresa di alcune rotte. Inoltre, ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, iniziativa nata per assicurare un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei affinché tutti i passeggeri possano viaggiare in modo sicuro e confortevole.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: https://www.ana.co.jp/it/it/.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)