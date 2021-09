Eurowings aprirà una base in Svezia

Eurowings sta ulteriormente sviluppando la sua rete europea verso la Scandinavia con l’apertura della sua nuova base a Stoccolma. La compagnia aerea tedesca offre nuovi servizi in Scandinavia e stanzierà inizialmente cinque aeromobili Airbus A320 a Stoccolma entro marzo 2022. Questa sarà l’undicesima base operativa Eurowings in Europa e la quinta al di fuori del mercato interno della Germania dopo Palma di Maiorca, Praga, Pristina e Salisburgo.

Per la prima volta, la value carrier di Lufthansa Group offrirà interessanti collegamenti diretti dalla Scandinavia verso destinazioni d’affari e di vacanza in tutta Europa. Con la sua maggiore presenza nei paesi nordici, Eurowings non solo fornirà migliori collegamenti da e per la Svezia, ma soprattutto voli verso famose destinazioni balneari dell’Europa meridionale per i clienti svedesi. L’ultima base Eurowings all’aeroporto Arlanda di Stoccolma porta anche centinaia di nuovi posti di lavoro nella regione e – in quella che si spera sia la fase finale della pandemia – un importante stimolo per l’occupazione nel mercato dell’aviazione scandinavo.

Jens Bischof, CEO di Eurowings: “La Svezia è un mercato che si adatta perfettamente al nostro obiettivo di essere il primo European value carrier. Dopo la pandemia, molti viaggiatori non cercano più prima il biglietto più economico, ma una compagnia aerea di cui possono fidarsi incondizionatamente in termini di sicurezza, affidabilità e responsabilità sociale. Con il nostro Lufthansa DNA, ad esempio con un’interessante network di voli diretti a basso costo e un servizio clienti senza pari, possiamo offrire proprio questo”.

Nel luglio 2021 Eurowings è stata di nuovo la compagnia aerea più puntuale in Europa e solo di recente ha ricevuto il triple gold ai German Customer Award: best customer service, best customer satisfaction e best value for money. “Abbiamo svolto il nostro compito e risposto rapidamente alle nuove esigenze e richieste dei clienti e abbiamo utilizzato la crisi per apportare i cambiamenti necessari in tutte le aree”, sottolinea Bischof. “Ecco perché Eurowings è oggi più competitiva che mai. Con il nostro costante rapporto qualità-prezzo, siamo convinti che presto attireremo anche molti turisti e viaggiatori d’affari svedesi con i nostri servizi all’avanguardia”.

Eurowings vola per la prima volta da Stoccolma verso 20 località europee a partire dal 27 marzo 2022. Le prime rotte pubblicate da e per Stoccolma includono famose destinazioni del sud Europa: Palma di Maiorca, Alicante e Malaga in Spagna, Faro in Portogallo e Nizza nel sud della Francia. Altre destinazioni interessanti che Eurowings volerà inizialmente includono Berlino, Barcellona, Roma, Copenaghen, Birmingham, Danzica e Pristina.

Ulteriori destinazioni saranno annunciate nelle prossime settimane. I biglietti possono essere prenotati tramite eurowings.com e l’app Eurowings.

“Eurowings, con base a Colonia, combina il DNA Lufthansa con un concetto di rapporto qualità-prezzo e servizi innovativi per i clienti. Presenta un concetto di salute e igiene leader del settore e la possibilità di prenotare free middle seats nelle file posteriori dell’aereo a soli dieci euro per ragioni di comodità o di igiene. Questa opzione da sola è già stata venduta oltre 50.000 volte in un breve periodo ed è un bestseller tra i clienti Eurowings”, conclude la compagnia.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)