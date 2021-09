Airbus e i partner puntano a voli più efficienti dal punto di vista energetico

Airbus, Air France e DSNA, il fornitore francese di servizi di navigazione aerea (ANSP), hanno iniziato a lavorare per lo sviluppo di “most energy efficient flights”, dopo il loro volo dimostrativo inaugurale da Parigi a Tolosa Blagnac il giorno dell’evento Airbus Summit. L’aeromobile ha volato su una traiettoria ottimizzata, segnando il primo di una serie di prove previste nel corso del 2021 e 2022 nel quadro del progetto “ALBATROSS” Single European Sky ATM Research Joint Undertaking (SESAR JU).

Lanciato nel febbraio 2021, ALBATROSS è un’iniziativa su larga scala dei principali gruppi europei di stakeholder dell’aviazione guidata da Airbus. Ha l’obiettivo di dimostrare, attraverso una serie di voli dimostrativi dal vivo gate-to-gate in tutta Europa, la fattibilità di implementare a breve termine voli più efficienti dal punto di vista energetico, combinando diverse innovazioni tecniche e operative di R&S.

“ALBATROSS” segue un approccio olistico, coprendo tutte le fasi di volo, coinvolgendo direttamente tutti i gruppi interessati (come vettori, ANSP, gestori di rete, aeroporti e industria) e affrontando sia gli aspetti operativi che tecnologici dell’aviazione e della gestione del traffico aereo (ATM). Molte soluzioni saranno messe in pratica durante le dimostrazioni di volo, dalle nuove precision approach procedures a continuous climb and descent, una gestione più dinamica dei vincoli dello spazio aereo, il rullaggio sostenibile e l’uso del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF).

Grazie alla trasmissione di dati quadri-dimensionali sulla traiettoria, l’ATM sarà in grado di ottimizzare e prevedere meglio la traiettoria di un aeromobile, permettendo così di ridurre immediatamente e concretamente l’impronta ambientale di un volo.

A partire da settembre 2021, queste prove dal vivo coinvolgeranno circa 1.000 voli dimostrativi, mostrando soluzioni operative mature con potenziali risparmi di carburante e di emissioni di CO2. I primi risultati dovrebbero essere disponibili nel 2022.

I partner di ALBATROSS sono Airbus, Air France, Austro Control, DLR, DSNA, Eurocontrol, LFV, Lufthansa, Novair, Schiphol, Smart Airport Systems, SWEDAVIA, SWISS, Thales AVS France e WIZZ AIR UK.

Il finanziamento del progetto è fornito dall’UE.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)