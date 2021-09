News Brevi – 25.09.2021

AERONAUTICA MILITARE: DONNA RECUPERATA DA EQUIPAGGIO DELL’82° CENTRO C.S.A.R. – Nel pomeriggio di oggi, 25 Settembre, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato il recupero una donna con una sospetta frattura della caviglia presso la Riserva Naturale Orientata dello “Zingaro”, vicino San Vito Lo Capo (TP). L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) di Poggio Renatico (FE) ed è decollato alle ore 15:00 locali per recuperare due operatori del C.N.S.A.S. Sicilia (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) al campo sportivo di Castellammare del Golfo (TP). L’elicottero è giunto in zona di operazioni alle 15:15 e, individuata l’area di recupero, ha effettuato il recupero della donna a mezzo verricello. Una volta a bordo ed in sicurezza, la donna è stata trasportata allo stadio di Castellammare del Golfo (TP) ove è atterrata alle 15:30 ed è stata lasciata alle cure del 118 per la successiva ospedalizzazione. Alle 15:50 l’elicottero ha fatto rientro a Trapani Birgi, riprendendo la normale prontezza SAR Nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INCONTRO TRA IL DIRETTORE GENERALE ENAC E IL PRESIDENTE DI FLYING ANGELS FOUNDATION ONLUS – Il 24 settembre 2021 il Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta ha incontrato il Presidente di Flying Angels Foundation Onlus, Mauro Iguera, associazione che organizza il trasporto aereo di bambini malati che non possono essere curati nei loro Paesi e che necessitano di essere trasportati in ospedali esteri per accedere alle terapie. “Come già avviene da alcuni anni – ha dichiarato il Direttore Quaranta – l’ENAC ha confermato il patrocinio per la campagna 2021 della Fondazione FlyingAngels. Aderiamo con partecipazione e solidarietà anche alla quarta edizione dell’iniziativa #salvALI che si svolgerà in tutta Italia dal 7 al 20 novembre”.