Rolls-Royce North America selezionata per il B-52 Commercial Engine Replacement Program

Rolls-Royce North America è stata selezionata per fornire il powerplant per il B-52 Stratofortress nell’ambito del Commercial Engine Replacement Program (CERP), estendendo ulteriormente una lunga storia con l’United States Air Force.

La decisione significa che il motore Rolls-Royce F130 di fabbricazione americana equipaggerà il B-52 per i prossimi 30 anni. L’Air Force ha dato l’annuncio dopo una vigorosa competizione pluriennale.

“L’F130 e la sua commercial family of engines hanno accumulato più di 27 milioni di engine flight hours. L’F130 è la soluzione perfetta per il B-52 con un’affidabilità comprovata, un life cycle cost eccezionale e un basso integration risk. Una variante del motore Rolls-Royce selezionata per equipaggiare l’iconico B-52 è già in servizio con l’USAF in tutto il mondo, motorizzando sia il velivolo C-37 che l’E-11 BACN”, afferma Rolls-Royce.

Tom Bell, Chairman & CEO, Rolls-Royce North America, and President – Defense, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di far parte di un programma davvero iconico dell’U.S. Air Force e di fornire motori di fabbricazione americana di livello mondiale che alimenteranno le sue missioni per il prossimi 30 anni. L’F130 è un motore moderno, efficiente e collaudato, perfetto per il B-52”.

“L’F130 offre un’affidabilità eccezionale con un’elevata mission readiness e basse esigenze di manutenzione. Una volta installato, l’F130 può rimanere on wing per l’intera vita prevista del B-52. Inoltre, il motore F130 fornirà una fuel efficiency notevolmente maggiore, un maggiore range e reduced tanker aircraft requirements. Cosa altrettanto importante, il motore è pronto per l’integrazione utilizzando i Rolls-Royce state-of-the-art Digital Engineering tools.

Rolls-Royce costruirà e testerà i motori F130 nella sua struttura di Indianapolis, Indiana, a seguito del recente completamento di un investimento di 600 milioni di dollari per rivitalizzare il campus di produzione avanzata, fornendo alcuni degli impianti di produzione all’avanguardia tecnologicamente più avanzati nel mondo. La vittoria B-52 CERP crea la domanda di 650 motori da produrre nel sito e porterà 150 nuovi posti di lavoro ad alta tecnologia e alta specializzazione per lo stato dell’Indiana”, prosegue Rolls-Royce.

Craig McVay, SVP Strategic Campaigns, Rolls-Royce Defense, ha dichiarato: “Questa è una grande vittoria per Rolls-Royce. Abbiamo pianificato e preparato questo risultato e siamo pronti a partire per dimostrare che siamo la scelta migliore per l’Air Force e il B-52. I nostri dipendenti sono pronti a consegnare ancora una volta agli uomini e le donne che ogni giorno proteggono le nostre libertà”.

“Rolls-Royce ha una lunga storia di successi con gli U.S. military customers, avendo consegnato migliaia di motori all’aeronautica americana per oltre 70 anni. Rolls-Royce equipaggia C-130H, C-130J, CV-22 Osprey e Global Hawk nella flotta USAF, tutti motori progettati e prodotti a Indianapolis”, afferma Rolls-Royce.

“Non avremmo potuto raggiungere questo risultato da soli”, ha dichiarato Tom Bell. “Rolls-Royce apprezza profondamente il forte sostegno che abbiamo ricevuto dai partner a livello federale, statale e cittadino. Grazie per tutto quello che avete fatto per supportare la nostra offerta. Questo è davvero un grande giorno per Rolls-Royce, lo Stato dell’Indiana, la città di Indianapolis e il futuro del programma B-52”.

Per ulteriori informazioni sul Rolls-Royce F130 engine for B-52: www.newB-52engines.com.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)