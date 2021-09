Emirates porta nei cieli il messaggio di Expo 2020 Dubai con la sua prima full aircraft livery

Emirates, Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, ha rivelato oggi una livrea A380 dedicata, per portare ulteriormente il messaggio dell’evento globale in tutto il mondo.

Un audace allontanamento dal tradizionale schema di verniciatura bianco e oro della compagnia aerea, questa livrea blu brillante presenta una grafica su larga scala in verde vivido, arancione, rosa, viola e rosso, che attraversa la fusoliera fino alla coda e alla deriva, intrecciato con il logo Expo 2020 Dubai a forma di anello. I messaggi speciali “Dubai Expo” e “Be Part of the Magic” attraversano entrambi i lati della fusoliera dell’A380. Le engine cowls portano anch’esse i messaggi e le date dell’evento Expo 2020 Dubai.

Inoltre, la coraggiosa Burj Khalifa stuntwoman che è apparsa nel recente annuncio di Emirates, porta un invito a visitare l’evento su entrambi i lati dell’aereo, con in mano una bacheca che dice: ‘See you there’ e ‘Dubai Expo Oct-Mar 2022’.

L’iconico Emirates red belly branding, visibile solo quando l’aereo è in volo, è stato sostituito dall’opportunity themed orange ‘Dubai Expo’ branding, aumentando ulteriormente la visibilità e la consapevolezza dell’evento mentre volerà all’interno del network A380 della compagnia aerea nel corso dei prossimi 6 mesi.

La nuova livrea dell’A380 è stata progettata, verniciata, prodotta e installata internamente dai team di Emirates. La livrea non era solo una decalcomania, ma un progetto di verniciatura completo, ed è di gran lunga il più grande che la compagnia aerea abbia mai intrapreso. È stata necessaria una grande pianificazione e ingegnosità per garantire che il design distinto della livrea fosse portato in vita ed eseguito in modo impeccabile.

La vernice su A6EEU, il velivolo scelto per la livrea, è stata completamente tolta, con una sverniciatura completa. Successivamente, undici colori sono stati applicati sull’aereo in modo accurato e metodicamente sequenziato. Per applicare i diversi colori sono stati utilizzati ‘wild spray method’, electrostatic spray guns e conventional cup guns, utilizzando oltre 2.500 mq di materiale per tracciare e mascherare. Tutti gli stencil e le guide di tracciamento sono stati prodotti internamente dalla stampante UV e dall’officina grafica della compagnia aerea e hanno richiesto numerose ore per la fabbricazione e il completamento. I team dell’Emirates Engineering Aircraft Appearance Center hanno lavorato attraverso le sfide della messa a punto dei contorni e del mascheramento per convertire i disegni su un aereo tridimensionale, oltre a gestire i colori contrastanti e le intricate sfumature di sfondo in questa livrea unica.

Le decalcomanie sono state poi applicate sulle engine cowls, oltre all’immagine dell’Emirates Cabin crew, che tiene in mano i message boards adiacenti alle uscite dell’aeromobile.

Il processo di verniciatura della livrea e l’applicazione delle decalcomanie hanno richiesto 16 giorni e 4.379 ore di lavoro per il completamento.

Emirates ha una lunga tradizione nel mostrare livree speciali sulla sua flotta di Airbus A380 e Boeing 777 e, solo negli ultimi cinque anni, il team della compagnia aerea ha realizzato quasi 50 design unici e 100 livree.

La nuova livrea di Expo 2020 Dubai apparirà su tre aeromobili Emirates A380 per aiutare a raccontare visivamente la storia e riaffermare i temi di uno dei più grandi eventi globali che si svolgeranno dall’inizio della pandemia. Il caratteristico velivolo blu di Expo si unirà alle altre 40 livree speciali dedicate a Expo 2020 Dubai, che hanno volato collettivamente verso oltre 130 destinazioni attraverso il network Emirates dal 2018.

La nuova livrea porterà il messaggio di Expo 2020 Dubai a Los Angeles il 29 settembre.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)