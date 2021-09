Emirates riprenderà i voli per Londra Gatwick con servizio giornaliero a dicembre

Emirates riprenderà i voli per l’aeroporto di Londra Gatwick (LGW) dal 10 dicembre, in risposta all’allentamento delle restrizioni ai viaggi internazionali e all’aumento della domanda passeggeri.

La compagnia riprenderà i servizi verso il suo secondo gateway di Londra con un volo giornaliero operato da un aereo B777, con First, Business ed Economy Class. Il volo EK015 partirà da Dubai International (DXB) alle 07:40 e arriverà a Londra Gatwick (LGW) alle 11:40, mentre il volo EK016 partirà da Londra Gatwick alle 13:35 e arriverà a Dubai alle 00:40 del giorno successivo (tutti gli orari sono locali).

L’aggiunta dell’aeroporto di Londra Gatwick agli orari dei voli a dicembre ripristinerà le operazioni di Emirates nel Regno Unito a sei gateway, insieme al servizio A380 verso Londra Heathrow sei volte al giorno; doppi voli giornalieri A380 per Manchester, dieci voli settimanali per Birmingham, voli giornalieri per Glasgow e quattro voli settimanali per Newcastle. Entro la fine di dicembre, la compagnia aerea offrirà 84 voli settimanali per il Regno Unito, rendendo più facile per i clienti britannici l’accesso alla rete globale in crescita di oltre 120 destinazioni, quasi il 90% della rete pre-pandemia di Emirates, e per i viaggiatori internazionali visitare il Regno Unito.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha commentato: “Siamo molto lieti di riprendere i voli Emirates da e per Londra Gatwick, offrendo più modi a persone e aziende di connettersi con la nostra rete globale in continua crescita. Con il Regno Unito che semplifica i viaggi e accetta i certificati di vaccinazione internazionali, abbiamo assistito a un grande aumento della domanda poiché le persone sono state molto più sicure nel prenotare viaggi per i prossimi mesi e oltre, che si tratti di affari, una fuga al sole invernale o per visitare la famiglia e gli amici. Gatwick è da tempo un partner prezioso per Emirates e non vediamo l’ora di accogliere presto i passeggeri a bordo di un volo Emirates”.

Stephen King, Head of Airline Relations, Gatwick Airport, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il bentornato a Emirates a Gatwick a dicembre. Emirates è stata una compagnia aerea estremamente popolare per i passeggeri di Gatwick ed è fantastico che siamo ancora una volta in grado di offrire ai passeggeri di Londra e del sud-est l’opportunità di connettersi con Dubai e oltre”.

Con il Regno Unito che annuncia che accetterà certificati di vaccinazione da 55 paesi, inclusi gli Emirati Arabi Uniti dal 4 ottobre, i viaggiatori vaccinati che arrivano nel Regno Unito non devono più autoisolarsi.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)