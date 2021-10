Nuova rotta da Torino verso Parigi Orly con Vueling

Vueling annuncia una nuova rotta dall’Aeroporto di Torino per Parigi Orly con l’avvio della stagione invernale 2021/2022. Il collegamento annuale sarà operativo a partire dal 2 novembre 2021 ed effettuato due volte a settimana, il martedì e il sabato, con biglietti già in vendita.

A servire la rotta tra il capoluogo piemontese e la capitale francese un Airbus A321, la cui partenza è prevista da Parigi Orly alle 6:55 e arrivo a Torino alle 8:15; il decollo da Torino è previsto alle 9:05, con arrivo a Parigi Orly alle 10:30.

Vueling raddoppia così i voli attivi da e per Torino Airport: il nuovo servizio bisettimanale per Parigi Orly si somma infatti allo storico collegamento per Barcellona, operativo dal 2013, che il vettore serve con fino a 3 frequenze settimanali in inverno e su base settimanale in estate.

Gli orari di programmazione del volo Torino-Parigi Orly risultano molto comodi per coloro che vogliano trascorrere un weekend lungo in una delle due destinazioni, oltre che funzionali al traffico business. Prezzi a partire da 9,99 € per voli diretti, tasse e spese di gestione incluse. Biglietti aerei, prezzi e tariffe disponibili sul sito www.vueling.com, tramite agenzia viaggi, call center o l’app per smartphone.

(Ufficio Stampa Torino Airport)