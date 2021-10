Saab: nuova consegna per il T-7A Flight Test Program

Saab ha spedito la sua terza aft airframe section per l’utilizzo nel T-7A Red Hawk flight test program per la United States Air Force.

La spedizione del 10 settembre 2021 è partita dal Linköping site di Saab in Svezia, verso Boeing in St. Louis, Missouri, USA, ed è arrivata a destinazione pochi giorni dopo. La produzione e la spedizione di questa aft airframe section è l’ultima pietra miliare nel contributo di Saab alla Engineering and Manufacturing Development (EMD) phase del T-7A Red Hawk trainer per l’aeronautica degli Stati Uniti. Al completamento della EMD phase, il nuovo impianto di Saab a West Lafayette, Indiana, USA, intraprenderà la produzione di Saab delle aft airframe sections per il programma T-7A.

“Questa consegna dimostra l’impegno nel nostro piano e i solidi progressi raggiunti verso il completamento del nostro programma EMD. Questa cellula farà parte del primo T-7A che volerà ed è un altro passo verso l’inizio della produzione nella nostra nuovissima struttura all’avanguardia a West Lafayette, Indiana”, ha affermato Jonas Hjelm, Senior Vice President and head of Saab business area Aeronautics.

Boeing ha unito la Saab aft section con la front section, seguita dall’assemblaggio delle ali, dei piani di coda e delle altre parti, per diventare un complete test aircraft da utilizzare nell’EMD’s flight test program. La aft section con i sottosistemi installati – hydraulics, fuel and secondary power system – si estende da dietro il cockpit fino all’estremità dell’aeromobile.

Nell’aprile 2021 Saab ha consegnato la sua prima T-7A Red Hawk aft airframe section, seguita dalla seconda consegna nel luglio 2021. All’arrivo presso Boeing di St. Louis, la aft section di Saab è stata perfettamente collegata alla front fuselage in meno di 30 minuti. Questo risultato è una testimonianza dell’uso della progettazione e dell’ingegneria digitali, che offrono accuratezza, efficienza e qualità migliorata durante la progettazione e la consegna del T-7A Red Hawk.

Il T-7A Red Hawk è un nuovo e avanzato pilot training system progettato per l’U.S. Air Force, per addestrare la prossima generazione di fighter pilot per i decenni a venire. Il velivolo ha beneficiato del Saab and Boeing’s “breaking the norm” approach alla progettazione e produzione di aerei militari, che ha visto il precedente velivolo T-X passare dal concetto al primo volo in soli 36 mesi.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Boeing – Saab)