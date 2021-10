SkyTeam riapre la Dubai lounge

SkyTeam, l’alleanza globale di compagnie aeree, ha riaperto oggi le porte della sua lounge di Dubai, 18 mesi dopo la sua chiusura a causa della pandemia COVID-19. Disponibile per i clienti di First, Business Class ed Elite Plus che volano da Dubai, la struttura riaperta di 960 metri quadrati offre protocolli di sicurezza e pulizia migliorati.

La lounge SkyTeam si trova nel Concourse D presso il Dubai International Airport Terminal 1 e aprirà tre ore prima della partenza del primo volo SkyTeam, fino all’ultima partenza della giornata. Gestita per conto di SkyTeam da dnata, la lounge di Dubai è la terza della rete globale dell’alleanza a riaprire dopo Vancouver e Istanbul.

“Con l’aumento della domanda di viaggi, siamo entusiasti di riaprire la nostra lounge di Dubai e offrire un’esperienza aeroportuale di qualità ai clienti premium mentre tornano in cielo”, ha affermato Christian Oberlé, Chief Customer Experience Officer, SkyTeam. “Ci siamo concentrati sulla cura dei nostri clienti, lavorando con dnata per offrire servizi avanzati e un’esperienza senza soluzione di continuità e piacevole quando arrivano nella nostra lounge”.

I punti salienti della lounge Dubai di SkyTeam includono: per mantenere gli ospiti più al sicuro, sono in atto varie misure di sicurezza sanitaria tra cui l’autoscansione delle carte d’imbarco, le misure di pulizia avanzate, l’obbligo di mascherine e l’accesso frequente alle stazioni di disinfettante per le mani; illuminazione ambientale a zone, sala TV separata, sala da pranzo e aree business offrono ai clienti uno spazio adatto alle loro esigenze; la lounge offre un’ampia selezione di opzioni di menu caldi e freddi che rappresentano la diversità della rete SkyTeam, oltre a prelibatezze locali e regionali, a rotazione mensile. La selezione degli alimenti viene visualizzata per soddisfare i più elevati standard di igiene

Le pareti divisorie e i mobili riorganizzati offrono più spazio per lavorare o rilassarsi. Le docce, pulite dopo ogni utilizzo, consentendo ai clienti di rinfrescarsi durante i loro viaggi.

Entro la fine dell’anno, SkyTeam aprirà una nuova lounge presso il Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport di Santiago del Cile, la prima dell’alleanza in America Latina.

(Ufficio Stampa SkyTeam)