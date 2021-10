Aviation Security: inizia l’AVSEC Global Symposium 2021

È iniziata ieri la quinta edizione di AVSEC Global Symposium, che riunisce esperti di sicurezza riconosciuti a livello mondiale, funzionari governativi locali e internazionali, responsabili politici e professionisti di alto livello provenienti da tutta l’ aviation security industry. Il Simposio di tre giorni ospiterà 35 relatori e oltre 700 delegati provenienti da più di 50 paesi.

AVSEC 2021 è stato ufficialmente inaugurato oggi da HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline & Group, e all’evento ha partecipato Juan Carlos Salazar, Secretary General of the International Civil Aviation Organisation, oltre a diversi altri importanti ospiti.

Questa edizione di AVSEC mette in evidenza l’ICAO’s ‘Year of Security Culture’, che cerca di promuovere la sicurezza in modo olistico in tutti gli aspetti delle operazioni aeronautiche mentre l’industria si riprende. AVSEC 2021 ospiterà 38 sessioni e workshop coinvolgenti che evidenzieranno temi attuali della aviation security, come la sicurezza ambientale, la gestione del rischio di frode, il traffico di animali selvatici, la sicurezza del cargo, ecc..

Nel suo discorso di apertura, il neo nominato Secretary General of the International Civil Aviation Organization, Juan Carlos Salazar, ha dichiarato: “La pandemia ha posto molte sfide e ci ha insegnato nuove lezioni, spingendoci ad adattarci ed evolverci per mantenere operazioni sicure in circostanze molto impegnative. Mentre gli operatori continuano a riprendersi dal suo impatto, ci è stata presentata un’altra opportunità per ripensare il nostro approccio e aggiornare le nostre strategie, soprattutto per rimanere flessibili e reattivi mentre il trasporto aereo internazionale si riprende per ridefinirsi mentre le minacce continuano a evolversi. L’ICAO è orgogliosa di fungere da nesso di partnership globali strategiche e di un’efficace cooperazione governativa e industriale a sostegno di questi importanti sforzi”.

L’onorevole Robert Courts, United Kingdom Parliamentary Undersecretary of State at the Department of Transport, ha dichiarato: “Negli ultimi 18 mesi abbiamo combattuto una diversa minaccia alla sicurezza pubblica. La pandemia ci ha ricordato l’interdipendenza della comunità globale. Fuori dalle avversità è stata l’opportunità di lavorare insieme e quella cooperazione internazionale è stata vitale per mantenere la sicurezza nei cieli. La ‘Security Culture’ è rimasta un tema comune quest’anno e, senza dubbio, amplifica e integra le misure di sicurezza esistenti e sostiene tutto ciò che facciamo”.

Abdullah Al Hashimi, Divisional Senior Vice President of Emirates Group Security (EGS), ha dichiarato: “L’AVSEC Global Symposium organizzato da EGS è diventato sinonimo di condivisione delle conoscenze, ispirazione per nuove idee e connessione delle menti in tutto il settore. Pensatori e decisori dirompenti di tutto il mondo si uniscono con l’obiettivo unanime di apprendere, condividere esperienze e migliorare le pratiche nel loro insieme. Quest’anno, collaborando con Dubai Expo 2020 e altre importanti organizzazioni aeronautiche, ci siamo assicurati che anche con le attuali sfide che il mondo deve affrontare, il nostro evento rimane rilevante e di impatto”.

Il primo giorno del Simposio AVSEC si è concluso con una simulazione di dirottamento aereo condotta dall’Emirates Group Security’s Aircrew Training team in collaborazione con le UAE Presidential Guard Special Forces.

La cena di gala dell’evento includerà gli Excellence Awards, che riconoscono le persone che hanno dimostrato prestazioni eccezionali nei loro ruoli e le organizzazioni per progressi e contributi significativi al settore della global aviation security industry.

Inoltre, durante l’ultimo giorno del Simposio, si terranno 12 diversi workshop che spaziano dalla sicurezza informatica, al futuro dell’intelligenza artificiale, alla modellizzazione del risk management, concludendo un evento ricco di azione. I delegati potranno anche visitare Expo 2020 Dubai durante l’evento, per completare la loro esperienza a Dubai.

Organizzato da Emirates Group Security, AVSEC Global 2021 si terrà dal 3 al 5 ottobre presso il JW Marriott Marquis, Dubai. Tenutosi dal 2013, l’AVSEC Global Symposium è uno degli aviation security events più significativi nella regione e uno dei più grandi a livello globale, attirando leader influenti, innovatori ed esperti di fama mondiale per discutere gli ultimi sviluppi nel campo.

Le passate edizioni dell’evento hanno contribuito a rafforzare le discussioni su argomenti delicati ma essenziali come il traffico di esseri umani, le minacce alla sicurezza informatica nell’aviazione, l’intelligenza artificiale (AI), l’integrazione della tecnologia blockchain nella supply chain dell’aviazione, sfidando e cambiando il modo in cui l’industria affronta questi problemi.

Il Simposio AVSEC di quest’anno ha anche fornito supporto offrendo pacchetti completamente pagati a professionisti e leader del settore dei paesi in via di sviluppo per partecipare, apprendere, fare rete e trarre vantaggio dal Simposio, sostenendo la filosofia dell’ICAO “No Country Left Behind”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)