ATR inaugura un Customer Experience Studio all’avanguardia

ATR ha inaugurato il suo nuovo e innovativo Customer Experience Studio presso la sua sede in Francia, alla presenza di funzionari locali. Dotato di sette telecamere, un sistema audio ad alte prestazioni, touch screen e dispositivi di realtà virtuale, l’ATR Customer Experience Studio è il primo del suo genere nel settore aeronautico.

Attraverso una serie di esperienze digitali interattive, questo spazio completamente connesso consentirà ad ATR di portare i suoi clienti e le parti interessate da tutto il mondo al suo headquarters, sia da remoto che di persona, per un tour touch and feel completamente personalizzabile e completo dei suoi prodotti e servizi – con un focus chiave sui principali vantaggi competitivi del produttore, inclusi il basso consumo di carburante e le emissioni di CO2 della sua famiglia di aeromobili.

Stefano Bortoli, Chief Executive Officer of ATR, ha commentato: “ATR non sta mai ferma. La pandemia di COVID-19 ha trasformato profondamente le nostre vite, ma ha anche agito da catalizzatore nella transizione verso nuovi modi innovativi di connessione con i nostri clienti e le parti interessate. Questo Customer Experience Studio porterà il mondo ad ATR, indipendentemente da dove si trovi, offrendo un’esperienza premium e personalizzabile. Con questo approccio digital-first mostrerà, non dirà, come ATR svolga un ruolo di primo piano nell’aviazione regionale, in prima linea nella sostenibilità, nell’innovazione e nel comfort. È un investimento significativo per supportare la nostra visione a lungo termine, in linea con la nostra politica di innovazione continua”.

Poiché il produttore ha recentemente dato il via alle celebrazioni del suo 40° anniversario, l’inaugurazione di questo studio all’avanguardia è un’altra testimonianza della resilienza e dello spirito pionieristico dell’azienda.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)