I leader dell’aviazione si uniscono a Milano per ricostruire la connettività aerea globale

Con milioni di posti di lavoro ed economie nazionali dipendenti da un forte riavvio del settore del trasporto aereo, World Routes riunirà i decisori delle compagnie aeree, degli aeroporti e delle autorità del turismo a Milano questa settimana (10-12 ottobre) per ricostruire la connettività aerea globale.

Giunto alla sua 26a edizione, World Routes ha avuto un impatto reale sui network di rotte di mondiali. Più di 125 compagnie aeree saranno presenti a Milano per sviluppare strategie di recupero tra cui Air Canada, Air China, Air France, American Airlines, Delta Air Lines, easyJet, Emirates, Etihad Airways, Iberia Airlines, International Airlines Group, Jet2.com, JetBlue, KLM Royal Dutch Airlines, Southwest Airlines e Wizz Air.

I CEO delle compagnie aeree, ministri dei governi e i leader delle associazioni delineeranno le azioni che l’industria deve intraprendere per accelerare la ripresa durante una serie di conferenze durante l’evento. Tra i relatori di alto profilo figurano Jozsef Varadi, Chief Executive Officer of Wizz Air; Jason McGuinness, director of commercial of Ryanair; Garth Lund, CCO of Flair; Brad Dean, CEO of Discover Puerto Rico; Vijay Daryanani, Minister for Business, Tourism, Transport and the Port of the Government of Gibraltar; Luis Felipe de Oliveira, Director General of ACI World; Fabio Lazzerini, CEO of ITA.

Ospitato da SEA Milan Airports, in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, ENIT – Ente Italiano per il Turismo e Aeroporto di Bergamo, World Routes offrirà opportunità di crescita a lungo termine per la città e la regione più ampia. Il contributo del trasporto aereo all’economia italiana è significativo, sostenendo 714.000 posti di lavoro e contribuendo per 46 miliardi di euro all’economia, pari a circa il 2,7% del PIL italiano nel 2019. A seguito dell’impatto del COVID-19, gli effetti positivi della connettività aerea per incrementare commercio, turismo, investimenti, offerta di lavoro ed efficienza del mercato saranno più importanti che mai nell’aiutare l’Italia a ricostruire la sua economia.

Steven Small, director of Routes, ha dichiarato: “Il nostro ruolo è, e sarà sempre, quello di riunire le compagnie aeree, gli aeroporti, le autorità del turismo e le parti interessate allo sviluppo delle rotte di tutto il mondo per costruire servizi aerei per il bene economico e sociale di ogni destinazione”.

Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports, ha dichiarato: “World Routes è un appuntamento importante per il nostro settore, non vediamo l’ora di incontrare nuovamente di persona i delegati provenienti da tutto il mondo per condividere opinioni sul futuro dell’industria aeronautica e, naturalmente, fare affari. Nei prossimi anni le compagnie aeree dovranno scegliere il proprio network e la scelta ricadrà dove c’è una maggiore massa critica di passeggeri. Milano offre questa massa critica. Il nostro obiettivo è il recupero della connettività e dei volumi di traffico. Dobbiamo lavorare intensamente con tutti gli stakeholder coinvolti per creare i presupposti giusti per una corretta ripartenza soprattutto del traffico a lungo raggio, con le nostre priorità di America e Asia e i primi risultati stanno già arrivando. La città di Milano sta tornando vibrante e dinamica, quindi riteniamo sia ben posizionata in prima linea per la ripresa. Milano e la Lombardia sono le sedi di grandi eventi internazionali, Milano è uno dei centri riconosciuti per la finanza e gli affari in Europa ed è una città estremamente piacevole. La regione che circonda Milano è stata la prima nel mondo occidentale ad essere colpita da questa devastante pandemia e siamo lieti che il primo post Covid World routes event si svolga qui per sostenere simbolicamente il rilancio del settore”.

(Ufficio Stampa Routes – SEA – Photo Credits: Routes – SEA)