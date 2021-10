Il Gruppo Singapore Airlines estende il proprio network Vaccinated Travel Lane

Il Gruppo Singapore Airlines (SIA) ha ampliato il suo network di Vaccinated Travel Lane (VTL) a 14 città, tra cui Milano e Roma, e ulteriori città dovrebbero essere annunciate nelle prossime settimane.

Gli accordi VTL di Singapore ora includeranno Italia, Canada, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Questi si aggiungono agli accordi VTL esistenti con Brunei e Germania, iniziati nel settembre 2021.

L’accordo VTL consente ai passeggeri idonei completamente vaccinati in partenza da questi paesi di entrare a Singapore per qualsiasi motivazione, compresi i viaggi per turismo, senza dover osservare un periodo di quarantena.

Dal 21 ottobre 2021, i passeggeri di Singapore Airlines che rispettano i criteri di ammissione e seguono tutte le precauzioni sanitarie necessarie nell’ambito della normativa VTL potranno entrare a Singapore senza alcun obbligo di quarantena volando direttamente da Milano Malpensa o da Roma Fiumicino sui voli SIA designati come VTL.

Oltre ai voli VTL da Milano e Roma, Singapore Airlines opererà voli VTL da Amsterdam, Barcellona, Copenaghen, Londra, Los Angeles, New York e Parigi, a partire dal 19 ottobre 2021. I servizi VTL di SIA da Seoul inizieranno il 16 novembre 2021. SIA opera già voli VTL da Bandar Seri Begawan, Francoforte e Monaco.

Scoot, la compagnia controllata da SIA, opererà voli VTL da Berlino a partire dal 20 ottobre 2021.

Gli itinerari con più destinazioni all’interno dei paesi VTL sono consentiti se i passeggeri soddisfano i requisiti previsti relativi ai 14 giorni antecedenti al volo, che terranno conto dei paesi in transito.

I clienti che viaggiano sui voli VTL potranno anche usufruire di comodi trasferimenti dall’aeroporto Changi di Singapore verso 59 destinazioni del network del Gruppo SIA.

Singapore Airlines aumenterà il numero di voli sia da Milano che da Roma verso Singapore. La compagnia aerea asiatica premium opera attualmente 3 voli settimanali da Milano e 3 voli settimanali da Roma e passerà a 5 voli settimanali da Milano Malpensa e 4 voli settimanali da Roma Fiumicino, a partire dal 19 ottobre. Tra questi voli, Singapore Airlines opererà tre voli VTL settimanali da Milano e un volo VTL settimanale da Roma, che passeranno a due voli settimanali dal 1° novembre 2021.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)