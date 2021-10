ICAO: Ministri e leader del settore si riuniscono per discutere le priorità per la ripresa dei viaggi aerei

L’attenzione dei ministri dei trasporti e della sanità di 193 paesi sarà concentrata sul trasporto aereo nelle prossime due settimane, poiché sono in corso discussioni alla ICAO High-level Conference on COVID-19 (HLCC) su come accelerare in sicurezza la ripresa dei collegamenti aerei globali per rivitalizzare il turismo e il commercio.

Le interazioni degli eventi, che si svolgeranno dal 12 al 22 ottobre, si concentreranno non solo sugli obiettivi a breve termine relativi alla vaccinazione dei viaggiatori dei paesi e alle relative misure di mitigazione del rischio pandemia, ma anche sulla resilienza a medio e lungo termine e sugli obiettivi di sostenibilità per assicurare che i futuri infectious disease events possano essere gestiti con un’interruzione globale di gran lunga inferiore.

Nel suo discorso di apertura all’evento virtuale, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha sottolineato che, a seguito delle straordinarie e gravi sfide che l’aviazione globale e la mobilità aerea internazionale devono affrontare a causa della pandemia, l’importanza dei risultati dell’evento per i viaggi e il commercio internazionali “non può essere sottovalutata”.

“Questo spiega perché abbiamo bisogno di nuovi e ancora più forti impegni multilaterali forgiati qui che mirino a ripristinare in sicurezza i viaggi aerei, a sostenere l’industria e la redditività operativa e a rafforzare la fiducia pubblica e commerciale nei viaggi e negli scambi aerei”.

La conferenza ICAO di 10 giorni dovrebbe prendere in considerazione un’ampia gamma di questioni, con particolare attenzione tecnica agli obiettivi di sicurezza e di facilitazione nel contesto della pandemia.

Fornirà inoltre ai paesi un’opportunità importante e tempestiva per promuovere e rafforzare gli sforzi collettivi per armonizzare le misure di risposta alla pandemia e le strategie di gestione del rischio attraverso l’attuazione delle raccomandazioni della ICAO Council Aviation Recovery Taskforce (CART).

Nel fornire la panoramica della conferenza all’inizio dei lavori, l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha osservato come la pandemia abbia avuto un impatto sostanziale sull’aviazione, con la ripresa che è stata sia volatile che fragile e ancora in gran parte confinata ai viaggi nazionali e ai mercati commerciali.

Ha osservato che i partecipanti prenderanno in considerazione proposte per gli Stati da utilizzare nell’affrontare la sicurezza, le sfide operative ed economiche e risposte politiche semplificate al post-pandemia dell’aviazione, per rafforzare la cooperazione multilaterale e gli impegni collettivi che sono stati così importanti per superare la tempesta pandemica fino ad ora.

Oltre 45 ministri e viceministri hanno partecipato oggi alla prima tavola rotonda ministeriale dell’HLCC. Si prevede che il risultato principale dell’evento HLCC sarà una nuova Dichiarazione che delineerà la visione globale comune dei paesi per il recupero, la resilienza e la sostenibilità dell’aviazione a sostegno di viaggi e scambi globali rinvigoriti.

(Ufficio Stampa ICAO)