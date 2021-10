Volotea: tutti i voli puntuali nel primo Week End di continuità territoriale

Volotea informa: “Volotea ha registrato ottime performance nel primo fine settimana di continuità territoriale. Il vettore, infatti, ha totalizzato altissimi tassi di puntualità (OTP 15 – 95%) su tutti i voli da e per la Sardegna, con picchi del 100% ad Alghero e Olbia: in alcuni casi, si sono addirittura registrati arrivi con svariati minuti di anticipo. Un risultato che riconferma l’affidabilità del vettore e il suo impegno nel rispondere al meglio alle esigenze di viaggio degli abitanti dell’isola. Non va dimenticato, infine, che da oggi 18 ottobre parte a pieno regime la gestione della continuità territoriale Volotea, che prevede fino a 266 voli ogni settimana”.

“Già dal primo week end di continuità territoriale, Volotea ha dato prova di essere una compagnia affidabile e comoda, operando tutti i voli, come da programma, con la massima puntualità. Si tratta di un risultato davvero significativo, considerando le tempistiche serrate con cui abbiamo dovuto attivarci per scendere in pista con le nuove rotte. L’avvio delle nuove frequenze disponibili da oggi ci permetterà di soddisfare ancora meglio le necessità di spostamento di cittadini e imprenditori della comunità locale: crediamo sia fondamentale poter garantire, anche in un periodo di minore traffico come quello invernale, collegamenti che avvicinino la Sardegna al resto d’Italia”, ha affermato Isidre Porqueras Orea, Chief Operating Officer di Volotea.

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio e attraverso un call center gratuito dedicato alla continuità territoriale. Sarà possibile contattare l’800.59.38.77 per informazioni, acquisto voli, assistenze speciali, cambi, richieste di rimborso, segnalazioni e reclami.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)