Delta Air Lines nomina Nicolas Ferri Vice President Europa, Medio Oriente, Africa e India

Delta Air Lines ha nominato Nicolas Ferri Vice President Europa, Medio Oriente, Africa e India (EMEAI), a partire dal prossimo 1° novembre. Con sede a Parigi, Ferri supervisionerà le principali iniziative strategiche, commerciali e di customer experience nella regione, lavorando a stretto contatto con i partner europei di joint venture di Delta, Air France, KLM e Virgin Atlantic, in un momento in cui la compagnia si sta concentrando sulla ricostruzione del suo network transatlantico.

“Delta è il vettore preferito per i collegamenti transatlantici e la vasta esperienza di Nicolas a livello internazionale e nelle alleanze sarà vitale per il nostro continuo successo, ora che la domanda e la riapertura di corridoi di viaggio in tutta la regione sono in aumento”, ha detto Alain Bellemare, President-International di Delta. “Con i passeggeri che tornano a volare, guardiamo con ottimismo al 2022 e alla ricostruzione del nostro portafoglio”.

Prima della sua nomina, Ferri è stato Chief Commercial Officer del partner di Delta, Aeromexico, dall’agosto 2019. In questo ruolo ha guidato le funzioni di Revenue Management, Network Planning, Corporate Strategy, Distribution, Global Sales, Alliances, e-commerce, Customer Care e Loyalty di Aeromexico.

“Questo è un momento cruciale per unirsi al team EMEAI e guidare i nostri sforzi nella regione, ora che gli Stati Uniti riaprono ai viaggi internazionali”, ha detto Ferri. “Non vedo l’ora di incontrare i clienti e di lavorare a stretto contatto con i partner per far crescere il nostro business e sviluppare la joint venture transatlantica leader di Delta/Air France/KLM/Virgin Atlantic”.

Ferri è stato in Delta per 10 anni, ricoprendo ruoli di leadership nelle alleanze e nelle divisioni internazionali e commerciali del vettore. Oltre al distaccamento presso Aeromexico, i suoi ruoli precedenti con Delta includono VP Latin America e VP Alliances Americas, dove era responsabile della redditività della regione e dell’integrazione tra Delta e i suoi partner dell’alleanza nelle Americhe.

Ferri porta con sé una vasta esperienza nel settore, avendo vissuto e lavorato in 10 paesi in Europa, America Latina, Nord America e Asia. Ferri parla correntemente inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)