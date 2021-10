Ryanair migliora il servizio clienti

Ryanair ha lanciato una serie di miglioramenti digitali per ottimizzare ulteriormente il servizio clienti e fornire un facile accesso a tutte le informazioni sui voli quando i clienti ne hanno più bisogno.

“Ryanair sta ora apportando miglioramenti radicali al proprio servizio clienti. Queste iniziative sono il risultato diretto del feedback della prima riunione del Customer Panel di Ryanair tenutasi a settembre. Lavorando con i clienti, Ryanair può migliorare continuamente il servizio proseguendo la propria crescita fino a 225 milioni di ospiti all’anno entro il 2026”, afferma Ryanair.

Nuovi miglioramenti per i clienti:

App “Day of Travel”:

Video in diretta e webcast dal centro operativo di Ryanair in caso di interruzione del servizio.

Aggiornamenti in tempo reale sui nuovi orari di partenza/riprogrammazione in caso di interruzione del servizio.

Aggiornamenti in tempo reale su aeroporti, terminal, voli e informazioni sui gate tramite l’app.

Facile accesso tramite app a carte d’imbarco, certificati e altri documenti di viaggio.

Digital Self-Service Hub:

Self-service online senza contattare il team del servizio clienti.

Chat migliorata, FAQ e nuovi video di auto-aiuto.

Tracciamento degli aggiornamenti sui reclami e sulle interazioni con il servizio clienti.

myRyanair Wallet:

Accesso rapido per prenotare voli utilizzando il saldo di myRyanair Wallet.

Aggiornamenti in tempo reale sullo status dei rimborsi con un clic.

Account myRyanair aggiornato che consente l’archiviazione di tutti i documenti di viaggio in un unico posto.

Refund Commitment:

Rimborsi effettuati nella forma di pagamento originale entro 5 giorni lavorativi.

Conferma e accesso ai rimborsi entro 24 ore dalla richiesta.

Customer Panel:

Customer Panel dedicato di 6 persone che si riunisce due volte all’anno.

Feedback approfondito per indirizzare i miglioramenti del servizio clienti.

Raccomandazioni per future iniziative suggerite dai clienti.

Il Marketing Director di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare questi miglioramenti innovativi per i clienti che arricchiranno l’esperienza di viaggio dei nostri ospiti. Guidati dagli input del Customer Panel, questi miglioramenti consentono ai nostri ospiti di utilizzare il self-service online quando cambiano le date dei voli o i nomi dei passeggeri, aggiornano le informazioni di contatto o aggiungono bagagli/posti. I clienti che necessitano di ulteriore assistenza, ora possono monitorare le loro interazioni con Ryanair tramite chiamate/e-mail/chat/WhatsApp e ricevere aggiornamenti online in tempo reale.

Ryanair offre il miglior servizio clienti con le tariffe più basse e le migliori prestazioni in termini di puntualità e ora il nostro nuovo Day of Travel Assistant (all’interno dell’app Ryanair) renderà il viaggio più facile e senza problemi con aggiornamenti in tempo reale su orari di partenza, terminal e informazioni specifiche sui gate per l’imbarco. Nel limitato numero di casi in cui si dovesse verificare una sospensione del servizio, i clienti riceveranno aggiornamenti regolari, inclusi video in diretta e webcast dal nostro Centro operativo, affinché siano tenuti aggiornati il più possibile su ciò che sta accadendo e su come verrà risolta la situazione. In rari casi di cancellazione, i clienti che richiedono un rimborso ora riceveranno la conferma e l’accesso ad esso entro 24 ore e il rimborso nella forma di pagamento originale entro 5 giorni lavorativi.

Il nostro primo incontro in assoluto del Customer Panel a settembre è stato determinante nel guidare questi miglioramenti del servizio e non vediamo l’ora di ricevere ulteriori feedback nel corso del nostro secondo incontro all’inizio del 2022, per aiutarci a sviluppare altri modi per migliorare l’esperienza dei nostri clienti mentre abbassiamo le tariffe aeree post-Covid e cresciamo per trasportare 225 milioni di passeggeri all’anno”.

(Ufficio Stampa Ryanair)