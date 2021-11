Emirates festeggia sei anni di attività su Bologna: oltre 770.000 i passeggeri trasportati da e verso la città

Emirates celebra oggi i suoi sei anni di attività sull’aeroporto di Bologna, durante i quali ha trasportato 770.000 passeggeri su oltre 3.000 voli da e per questa città, uno dei quattro gateway in Italia di Emirates insieme a Roma, Milano e Venezia.

La rotta Bologna-Dubai è attualmente effettuata con un Boeing 777-300ER con configurazione a tre classi, quattro volte a settimana.

“Siamo davvero orgogliosi di celebrare il nostro sesto anno di presenza nel capoluogo emiliano”, dichiara Flavio Ghiringhelli, Country Manager Emirates in Italia. “Il collegamento Bologna-Dubai è per noi strategico e stiamo notando con piacere che sta risentendo dell’influenza di EXPO, la quale contribuisce a far aumentare il traffico in uscita. Ma il Bologna-Dubai è molto di più: è infatti anche un volo che consente ai passeggeri di andare oltre Dubai, magari per tornare a casa dalle loro famiglie di origine o per scoprire una nuova destinazione ma, allo stesso tempo, permette alle tante aziende locali di raggiungere facilmente i mercati di tutto il mondo”.

Negli ultimi anni, infatti, Emirates ha contribuito a spedire molte tonnellate di merci tra Bologna a Dubai. Tra le merci più frequentemente trasportate, pezzi di ricambio automobilistici, pezzi di ricambio e macchinari per l’industria del packaging, piastrelle di ceramica, frutta e verdura, scarpe e abbigliamento, ma anche automobili di lusso.

I collegamenti di Emirates tra Bologna e Dubai sono attivi il mercoledì, il venerdì e la domenica, con il volo EK093 che parte da Dubai alle 8:55 per arrivare a Bologna alle 12:40. Il volo EK094 decolla dal capoluogo emiliano alle 14:30 per arrivare a Dubai alle 23:20.

Oltre che da Bologna, Emirates collega l’Italia e Dubai con voli giornalieri da Roma, con 11 frequenze settimanali su Milano e 4 voli settimanali su Venezia.

Per andare incontro alla sempre crescente domanda, Emirates si prepara a riportare in Italia l’Airbus 380 – il suo velivolo ‘simbolo’ – a partire dall’1 dicembre. L’aereo a due piani sarà impiegato sulla rotta Dubai-Milano e sulla Milano-New York.

Emirates continua a guidare il settore del trasporto aereo con prodotti e servizi innovativi e di recente ha portato avanti le sue iniziative di assistenza clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, che sono state estese al 31 maggio 2022. Ha anche esteso la sua assicurazione multirischio e sta aiutando i membri del programma fedeltà a mantenere le loro miglia e il loro status.

Dubai sta ospitando il mondo per Expo 2020 tra ottobre 2021 e marzo 2022. Attraverso il tema Connecting Minds, Creating the Future, Expo 2020 Dubai mira a ispirare le persone mostrando i migliori esempi di collaborazione, innovazione e cooperazione da tutto il mondo. Il suo programma di sei mesi è ricco di esperienze adatte a tutte le età e interessi, inclusa una ricca gamma di settimane a tema e intrattenimento. Gli appassionati di arte e cultura, così come gli appassionati di cibo e tecnologia possono esplorare mostre, laboratori, spettacoli, spettacoli dal vivo e molto altro ancora.

Avendo come priorità assoluta la salute e il benessere dei suoi passeggeri, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e ha potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass, che ora può essere utilizzato in 50 aeroporti serviti da Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)