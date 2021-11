Emirates lancia voli giornalieri per Tel Aviv dal 6 dicembre

Emirates ha annunciato che lancerà un volo giornaliero non-stop tra Dubai e Tel Aviv, Israele, a partire dal 6 dicembre.

La mossa arriva mentre gli Emirati Arabi Uniti e Israele continuano a sviluppare una maggiore cooperazione economica per guidare la crescita in una vasta gamma di settori, oltre ad aumentare i flussi commerciali tra entrambe le nazioni. Con i nuovi voli giornalieri, i viaggiatori israeliani saranno in grado di connettersi in modo sicuro, fluido ed efficiente a Dubai e, attraverso Dubai, alla rete globale di rotte di Emirates con oltre 120 destinazioni. Gli orari dei voli da/per Tel Aviv offriranno ai viaggiatori un comodo accesso alle principali destinazioni leisure oltre Dubai come la Thailandia, le Isole dell’Oceano Indiano e il Sud Africa, tra le altre.

Inoltre, i nuovi voli introducono comodi collegamenti in entrata per Tel Aviv da quasi 30 gateway Emirates in Australia, Stati Uniti, Brasile, Messico, India e Sud Africa. I viaggiatori degli Stati Uniti che desiderano fermarsi a Dubai prima di intraprendere il viaggio verso Tel Aviv possono usufruire del pacchetto Dubai Stop Over, che include soggiorni in hotel di livello mondiale, visite turistiche e altre attività.

I nuovi voli di Emirates aumenteranno anche i collegamenti per le comunità d’affari in entrambi i paesi, creando nuovi canali per creare opportunità di investimento in tutti i settori. Con l’apertura dei viaggi senza visto tra i due paesi e l’allentamento delle restrizioni sulla rete Emirates, i nuovi servizi soddisferanno la futura domanda di viaggio dentro e fuori Tel Aviv.

La compagnia aerea opererà il suo moderno Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi, offrendo private suites in First Class, lie flat seats in Business Class e ampi sedili in Economy Class per servire i clienti sulla rotta tra Dubai e Tel Aviv. I voli giornalieri sono programmati in partenza da Dubai come EK931 alle 14:50, con arrivo all’aeroporto Ben Gurion alle 16:25 ora locale. Il volo di ritorno EK932 partirà da Tel Aviv alle 18:25 e arriverà a Dubai alle 23:25 ora locale.

I clienti di Emirates beneficeranno anche della partnership in codeshare della compagnia aerea con flydubai. Il codeshare offre ai viaggiatori una connettività senza interruzioni da Dubai attraverso il network combinato di entrambi i vettori, che oggi comprende 210 destinazioni in 100 paesi.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates è entusiasta di annunciare Tel Aviv, uno dei principali punti di accesso della regione, come sua nuova destinazione. Con l’inizio dei servizi tra poche settimane, Emirates offrirà più opzioni ai viaggiatori per volare meglio da e per Tel Aviv via Dubai. Non vediamo l’ora di accogliere più viaggiatori d’affari e di piacere da Israele a Dubai e in avanti verso altre destinazioni sulla rete di Emirates. Vorremmo ringraziare gli Emirati Arabi Uniti e le autorità israeliane per il loro sostegno e attendiamo l’opportunità di servire Israele e aprire più prospettive per entrambi i paesi”.

Oltre alle operazioni passeggeri, Emirates SkyCargo offrirà 20 tonnellate di capacità di carico a tratta tra Dubai e Tel Aviv sul Boeing 777-300ER, per supportare le esportazioni.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)