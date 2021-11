Qatar Airways potenzia i propri collegamenti su Doha per offrire ai viaggiatori italiani ancora più opzioni

Qatar Airways annuncia il potenziamento delle rotte per Doha, con l’obiettivo di offrire maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri italiani che non solo vogliono sperimentare la famosa ospitalità del Qatar, ma desiderano anche andare alla scoperta delle oltre 140 destinazioni del network, tra cui Maldive, Seychelles, Thailandia, Oman e Dubai, rese possibili grazie ai numerosi collegamenti dall’Hamad International Airport. Dal 1° dicembre 2021, saranno infatti disponibili due voli giornalieri da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Mate Hoffmann, Regional Manager Southern Europe, ha commentato: “Siamo felici di annunciare l’aumento delle frequenze dei nostri collegamenti su Doha fino a 2 voli giornalieri. Soprattutto in occasione della tanto attesa riapertura dei corridoi turistici ‘Covid free’, desideriamo offrire ancora più opzioni di scelta e di viaggio a tutti coloro che desiderano soggiornare nella magnifica città di Doha, che nel 2022 ospiterà anche i Mondiali, oppure che vogliono godere delle tante meraviglie che le nostre destinazioni hanno da offrire, garantendogli al tempo stesso i più elevati standard di sicurezza”.

Schedule voli dal 1° dicembre 2021:

2 voli giornalieri con partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino

Milano (MXP) per Doha (DOH)

QR124 da Milano (MXP) parte: 09:35 arriva a Doha (DOH) 17:20

QR128 da Milano (MXP) parte: 15:50 arriva a Doha (DOH) 23:35

QR123 da Doha (DOH) parte: 02:05 arriva a Milano (MXP) 06:35

QR127 da Doha (DOH) parte: 08:25 arriva a Milano (MXP) 12:55

Roma (FCO) per Doha (DOH)

QR116 da Roma (FCO) parte: 09:55 arriva a Doha (DOH) 17:05

QR132 da Roma (FCO) parte: 16:35 arriva a Doha (DOH) 23:45

QR115 da Doha (DOH) parte: 02:00 arriva a Roma (FCO) 06:15

QR131 da Doha (DOH) parte: 08:35 arriva a Roma (FCO) 12:50

Grazie alla collaborazione della compagnia aerea con Discover Qatar, che ha recentemente visto il lancio dei pacchetti viaggio “World’s Best Value Stopover”, a partire da 12 euro a persona a notte i viaggiatori che scelgono di sostare a Doha, possono anche soggiornare in una selezione di lussuosi hotel a 4 e 5 stelle e rendere il loro viaggio ancora più memorabile vivendo esperienze uniche e personalizzate.

“Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze nei principali hub, Qatar Airways offre una connettività senza precedenti ai propri passeggeri, rendendo più facile per loro collegarsi a una destinazione di loro scelta, senza soluzione di continuità.

Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata nominata ‘Miglior Compagnia Aerea del Mondo’ dai World Airline Awards 2021, gestiti da Skytrax. È stata anche nominata ‘Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente’, ‘Migliore Business Class’, ‘Migliore Poltrona in Business Class’, ‘Migliore Lounge di Business Class’ e ‘Migliore Catering di Bordo in Business Class’. La compagnia aerea continua a presidiare i vertici del settore dopo aver vinto il principale premio per la sesta volta, un record senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 e ora 2021). Anche l’hub della compagnia aerea, l’Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come “Miglior Aeroporto del Mondo 2021″, classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2021”, afferma Qatar Airways.

“Qatar Airways è la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso COVID-19 Airline Safety Rating a 5 stelle dall’organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il successo di HIA come primo aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia ad essere premiato con il rating Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi riconoscimenti assicurano ai passeggeri di tutto il mondo che gli standard di salute e sicurezza delle compagnie aeree sono soggetti ai più alti standard possibili di controllo e valutazione professionale”, conclude Qatar Airways.

Per i dettagli su tutte le misure che sono state implementate a bordo e in areroporto a Doha, è possibile visitare qatarairways.com/safety.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)