Boeing debutta con il 777X al Dubai Airshow 2021

Boeing presenterà questo mese al Dubai Airshow 2021 il suo portafoglio leader di mercato di commercial, defense and services products, incluso il debutto internazionale del suo nuovissimo widebody, il 777X, insieme alle crescenti capacità autonome dell’azienda come il Boeing Airpower Teaming System.

“Boeing è entusiasta di partecipare a pieno titolo al Dubai Airshow, il primo airshow globale in quasi due anni, e di essere in grado di interagire direttamente con clienti, partner, fornitori e altre parti interessate della regione e oltre”, ha affermato Kuljit Ghata-Aura, president of Boeing Middle East, Turkey and Africa. “E’ un’opportunità perfetta per riunirsi e ricordare al mondo l’importanza della nostra industria e discutere di tecnologie e innovazioni che sono fondamentali per far progredire un’industria aerospaziale più sostenibile a lungo termine”.

Durante l’evento, un Boeing 777-9 flight-test airplane parteciperà all’airshow flying program e apparirà nel display statico. “Basandosi sul meglio delle famiglie 777 e 787 leader del settore, il 777-9 sarà il jet bimotore più grande ed efficiente del mondo, offrendo un consumo di carburante, emissioni e costi operativi del 10% migliori”, afferma Boeing.

Il display statico includerà anche il Boeing ecoDemonstrator 2021, un Alaska Airlines 737-9 che sta testando in volo circa 20 tecnologie per ridurre il consumo di carburante, le emissioni e il rumore e migliorare ulteriormente la sicurezza.

Inoltre, Etihad Airways esporrà un Dreamliner 787-10 che mette in mostra la collaborazione della compagnia aerea con Boeing per promuovere l’aviazione sostenibile. Il programma di Etihad ricerca e testa tecnologie, prodotti e pratiche innovative sulla sua flotta di 787 e all’interno delle sue operazioni per ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio. Inoltre, flydubai, il più grande operatore 737 della regione, presenterà un 737 MAX 9, che riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 14% rispetto ai suoi predecessori.

L’esposizione di Boeing a Dubai metterà in evidenza i prodotti per la difesa tra cui l’F-15EX Eagle II e il T-7A Advanced Pilot Training System, nonché il suo portafoglio di sistemi autonomi, tra cui il Boeing Airpower Teaming System e Insitu Integrator ER and ScanEagle unmanned systems.

I global defense customers dovrebbero mostrare diversi velivoli Boeing operativi, tra cui l’MV-22 Osprey, il KC-46A Pegasus, il P-8A Poseidon, il C-17 Globemaster III, l’AH-64 Apache e il CH-47F Chinook.

Boeing discuterà anche delle sue parts, modifications, digital, sustainment and training solutions. I servizi governativi saranno caratterizzati da partnership nel paese con supporto sul campo per la base installata di piattaforme di difesa. I punti salienti dei servizi commerciali includeranno Boeing Converted Freighters, supporto esteso ai clienti regionali e opportunità di vendita a breve termine.

