Embraer comunica i risultati del terzo trimestre 2021

Embraer ha consegnato 9 jet commerciali e 21 jet executive (14 light / 7 large) nel 3Q21, portando le consegne da inizio anno a 32 jet commerciali e 54 executive (36 light / 18 large). Dopo una solida attività di vendita nel periodo in tutte le attività, il firm order backlog della società alla fine del 3Q21 era di US$ 16,8 miliardi.

I ricavi nel 3Q21 hanno raggiunto US$ 958,1 milioni, rappresentando una crescita anno su anno del 26,3% rispetto al 3Q20, con una crescita a doppia cifra in tutti i segmenti.

Escludendo gli special items, adjusted EBIT e EBITDA sono stati rispettivamente pari a US$ 35,7 milioni e US$ 79,2 milioni, con un adjusted EBIT margin del 3,7% e un adjusted EBITDA margin dell’8,3%. Nei primi nove mesi del 2021, l’adjusted EBIT margin è stato del 3,8% e l’adjusted EBITDA margin è stato dell’8,9%.

Adjusted net loss (escluse le voci speciali, le imposte sul reddito differite e i contributi sociali) nel 3Q21 pari a US$ (33,9) milioni, con un adjusted loss per ADS di US$ (0,18).

Embraer ha generato un free cash flow nel 3Q21 di US$ 21,3 milioni e nei primi nove mesi del 2021 il free cash usage è stato di US$ (160,2) milioni.

Il positive free cash flow nel 3Q21 ha rappresentato la prima volta in più di 10 anni che la Società ha generato liquidità nel terzo trimestre solitamente stagionalmente debole. Il free cash flow in entrambi i periodi ha rappresentato un significativo miglioramento rispetto ai periodi dell’anno precedente.

La Società ha chiuso il trimestre con una liquidità totale di US$ 2,5 miliardi e un indebitamento netto di US$ 1,8 miliardi.

Il Commercial Aviation segment ha registrato una crescita dei ricavi del 36,6% su base annua a US$ 242,0 milioni grazie alle maggiori consegne nel 3Q21 rispetto al 3Q20, nonché a un mix più favorevole con più consegne di E195-E2.

I ricavi di Executive Aviation nel 3Q21 sono stati di US$ 256,4 milioni, il 20,8% in più rispetto ai ricavi riportati nel terzo trimestre dell’anno precedente, trainati da un mix favorevole di consegne.

Il Defense & Security segment ha registrato una crescita dei ricavi del 14,1% a US$ 176,5 milioni nel terzo trimestre, mentre il Services & Support segment ha continuato a mostrare una solida ripresa con ricavi riportati di US$ 276,2 milioni, che rappresentano una crescita anno su anno del 29,7%.

Nei primi nove mesi del 2021 Commercial Aviation ha rappresentato il 31,2% dei ricavi totali, Executive Aviation il 23,3%, Defense & Security il 16,6%, Services & Support ha rappresentato il 28,5%, altro lo 0,4%.

Data la free cash flow performance migliore del previsto nei primi nove mesi del 2021, Embraer sta aggiornando le sue guidance per il free cash flow a un intervallo di US$ 100 milioni o superiore, rispetto al precedente intervallo da US$ (150) milioni al pareggio. La Società ribadisce le sue altre financial and deliveries guidance per il 2021, con commercial jet deliveries di 45-50 velivoli, executive jet deliveries di 90-95 velivoli, consolidated revenues compresi tra 4,0 e 4,5 miliardi di dollari, adjusted EBIT margin dal 3,0% a 4,0% e adjusted EBITDA margin dall’8,5% al 9,5%.

