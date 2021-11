SAS aumenta il numero di voli verso gli Stati Uniti

Come diretta conseguenza dell’apertura degli Stati Uniti a un maggior numero di visitatori, la domanda di viaggi è in forte aumento. SAS sta ora aggiornando il suo programma di traffico e aumentando il numero di voli da e per gli Stati Uniti.

Le prenotazioni di voli con SAS negli Stati Uniti per Natale e Capodanno sono aumentate in modo significativo. SAS offre fino a 100 voli a settimana durante il periodo di Natale e Capodanno da e per la Scandinavia.

“È molto gratificante poter aumentare il numero di voli e offrire ai nostri clienti la possibilità di poter finalmente viaggiare di nuovo e vivere l’altra sponda dell’Atlantico e incontrare amici e familiari”, afferma Karl Sandlund, Chief Commercial Officer presso SAS.

SAS ha ripreso la rotta da Stoccolma a Miami l’8 novembre e riprenderà la rotta da Copehnagen il 10 novembre, da Oslo l’11 novembre. Ciò significa che SAS avrà voli giornalieri per Miami dalla Scandinavia durante l’inverno.

SAS sta anche aumentando il numero di partenze per New York e volerà due volte al giorno da Copenhagen, Oslo e Stoccolma, a partire da novembre.

La compagnia inoltre vola ogni giorno da Copenhagen a Chicago e comincerà i voli da Stoccolma a Chicago da metà dicembre.

Scandinavian Airlines aumenterà il numero di voli per Los Angeles, San Francisco e Washington DC da Copenhagen a Natale e Capodanno.

SAS vola negli Stati Uniti con moderni aerei Airbus con motori a basso consumo di carburante. I nuovi velivoli hanno un consumo di carburante inferiore del 15-30% rispetto a quelli che stanno sostituendo. Il nuovo aeromobile all’avanguardia offre ai clienti di SAS un modo di viaggiare più comodo, piacevole e sostenibile.

Rotte e partenze di SAS per gli Stati Uniti questo inverno

Copenhagen – New York 7 volte a settimana

Copenhagen – Chicago 7 volte a settimana

Copenhagen – Los Angeles fino a 7 volte a settimana

Copenhagen – San Francisco fino a 5 volte a settimana

Copenhagen – Washington DC fino a 5 volte a settimana

Copenhagen – Miami fino a 4 volte a settimana

Oslo – New York due volte a settimana

Oslo – Miami una volta alla settimana

Stoccolma – New York 5 volte a settimana

Stoccolma – Miami fino a 4 volte a settimana

Stoccolma – Chicago fino a 3 volte a settimana

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)