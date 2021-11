Il programma Student Club di Qatar Airways festeggia il suo primo anniversario con un’offerta unica

In occasione del primo anniversario del programma Student Club, il Privilege Club di Qatar Airways lancia un’offerta unica, progettata per premiare gli studenti di tutto il mondo mentre intraprendono i loro viaggi educativi. Fino al 18 novembre 2021, la compagnia aerea offrirà ai membri dello Student Club il doppio del normale risparmio, con uno sconto fino al 40% sui voli, rafforzando il suo impegno nell’incoraggiare gli studenti a puntare al cielo.

Al termine della campagna, i membri continueranno a beneficiare di sconti esclusivi, poiché gli studenti che acquisteranno il loro primo biglietto riceveranno uno sconto del 10%, con il secondo biglietto del 15% e con il terzo del 20%. Per iscriversi allo Student Club, visitare: qatarairways.com/StudentClub.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Sua Eccellenza Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Abbiamo assistito all’incredibile successo dello Student Club sin dal suo lancio lo scorso anno, perché ci ha permesso di accogliere molti giovani viaggiatori dando loro la possibilità di esplorare nuovi vantaggi e offerte esclusivi. Qatar Airways è orgogliosa di svolgere un ruolo attivo nel supportare gli studenti in tutto il mondo, offrendo una gamma di vantaggi appositamente studiati per le loro esigenze. Non vediamo l’ora di espandere lo Student Club e di fornire agli studenti opportunità di ancora più valore, poiché miriamo continuamente a ridefinire la loro esperienza di viaggio sia a terra che in aria”.

I membri dello Student Club hanno anche l’opportunità di guadagnare 5.000 Qmiles se invitano un altro studente a iscriversi, oltre a ricevere un upgrade di livello come regalo di laurea. Inoltre, i membri dello Student Club godranno anche di una franchigia bagaglio extra, della flessibilità nel poter cambiare le date del loro volo e del Super Wi-Fi gratuito a bordo. Al momento dell’adesione, i membri dello Student Club riceveranno una carta digitale, che può essere archiviata nel portafoglio o nell’app mobile di Qatar Airways, che risporta la loro iscrizione. Tutti gli studenti che seguono un’educazione a tempo pieno e part-time, di età compresa tra i 18 ei 30 anni, possono partecipare al programma.

Il Privilege Club di Qatar Airways è il programma frequent flyer ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™ e ha recentemente vinto un premio Frequent Traveller per il “Best Rewards Program” nelle regioni del Medio Oriente, Asia e Oceania per il 2020.

I membri del Privilege Club possono guadagnare Qmiles volando con Qatar Airways e con le compagnie aeree oneworld® e altre compagnie aeree partner, nonché con una serie di partner finanziari e lifestyle. Le Qmiles possono essere riscattate per una serie di premi tra cui voli premio, upgrade del biglietto, bagaglio extra, oltre alla possibilità di soggiornare in 350.000 hotel in tutto il mondo o noleggiare auto in oltre 20.000 località con Hotel & Car Rewards e altro ancora.

L’anno scorso, il Privilege Club di Qatar Airways è stato uno dei primi programmi fedeltà delle compagnie aeree ad annunciare un’offerta di estensione del livello fino a 12 mesi per i suoi membri e, all’inizio di quest’anno, il Privilege Club ha offerto un’ulteriore protezione dello status di livello fino al 31 dicembre 2021. Nell’ultimo anno, il Privilege Club ha continuato a investire nella ridefinizione del programma, riducendo fino al 49% il numero di Qmiles necessarie per prenotare voli premio e rimuovendo le spese di prenotazione. Ha anche rivisto la sua politica di Qmiles in modo che quando un membro li guadagna o li spende, il suo saldo è valido per ulteriori 36 mesi.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze nei principali hub, Qatar Airways offre una notevole connettività ai propri passeggeri, rendendo più facile per loro collegarsi a una destinazione di loro scelta, senza soluzione di continuità.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)