Qatar Airways accoglie il primo Boeing B777-9 a Doha

Qatar Airways ha mostrato il suo ruolo di cliente di lancio globale per l’aereo Boeing 777-9 dopo aver accolto il jet al Doha International Airport (DIA).

Una schiera di ospiti si è unita al Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker, per condividere l’arrivo dell’aereo, che rimarrà in Qatar prima di tornare al Boeing Field di Seattle per continuare il suo rigoroso programma di test.

“L’aereo, che si prevede entrerà a far parte della flotta della compagnia aerea nel prossimo futuro, sarà il twin-engine jet più grande ed efficiente del mondo, con consumi ed emissioni inferiori del 20% rispetto ai velivoli della generazione precedente. Le tecnologie chiave che consentono questa efficienza sono la nuova ala in composito di fibra di carbonio, i nuovi motori e le natural laminar flow nacelles.

Il 777-9 si basa sulle famiglie 777 e 787 Dreamliner per offrire l’esperienza di volo del futuro. Sia i passeggeri che l’equipaggio godranno di una cabin altitude più confortevole, una migliore umidità, un volo più fluido, una cabina più ampia, finestrini più grandi e un’architettura spaziosa”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “È stato nel 2013 che Qatar Airways Group ha inizialmente annunciato il suo investimento pianificato nell’aereo di ultima generazione di Boeing. Dopo aver visitato lo stabilimento Boeing di Everett, Washington nel settembre 2018, abbiamo avuto l’opportunità di vedere da vicino il 777-9, ma oggi segna la prima occasione per la compagnia aerea e i nostri stimati ospiti VIP di testimoniare il nostro significativo impegno in questo incredibile aereo qui in Qatar in quanto arriva per la prima volta. Siamo estremamente orgogliosi di essere un cliente di lancio globale per questo prodotto leader del settore e di essere in grado di mostrare il nostro impegno nel continuare a supportare la nostra fiorente rete globale con una flotta che include il twin-engine aircraft più giovane, tecnologicamente avanzato ed efficiente nel mondo”.

Il presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, ha dichiarato: “Siamo onorati dell’impegno duraturo di Qatar Airways nei confronti del 777-9 e della partnership e dell’innovazione che rappresenta. Con il suo miglioramento senza precedenti in termini di fuel efficiency ed emissioni e nuovi livelli di comfort, non vediamo l’ora di vedere il 777-9 deliziare i passeggeri di Qatar Airways per molti anni a venire”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)