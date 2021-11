Lufthansa: ulteriori offerte di snack sui voli a lungo raggio in Economy Class

In futuro, i passeggeri Lufthansa sui voli a lungo raggio in Economy e Premium Economy Class avranno la possibilità di acquistare snack e liquori di alta qualità oltre ai pasti principali e alle bevande, che continueranno ad essere gratuiti. Con questa nuova offerta, Lufthansa risponde alle diverse esigenze degli ospiti nella scelta di cibi e bevande a bordo. Soprattutto tra i pasti, i desideri degli ospiti sono molto individuali: Lufthansa soddisfa questa richiesta ora con una selezione più ampia.

Dal 1° dicembre il nuovo servizio sarà inizialmente introdotto su 37 rotte a lungo raggio verso Nord America, Sud America, Asia e Sud Africa. Il servizio sarà quindi disponibile su tutti i voli intercontinentali nella primavera del 2022.

La gamma di prodotti, offerta con il nome Onboard Delights, si basa sulla short-haul offer che Lufthansa ha introdotto con successo alla fine di maggio 2021, molto apprezzata dagli ospiti.

Ad esempio, Baumkuchen from Dallmayr, patatine fritte a base di patate biologiche e la Share organic nut bar sono offerti dalla produzione regionale. Con ogni acquisto della Share organic nut bar, un pasto viene donato al Sunshine Project in India, che è supportato da help alliance di Lufthansa Group.

Il menu delle bevande comprende champagne e una varietà di distillati. La gamma attuale può essere trovata qui: https://www.lufthansa.com/de/en/onboard-delights-intercontinental.

(Ufficio Stampa Lufthansa)