News Brevi – 23.11.2021

L’EMIRATES OFFICIAL STORE RILASCIA UNA COLLEZIONE SPECIALE PER IL 50° ANNIVERSARIO DEGLI UAE – Giusto in tempo per il Giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti, l’Emirates Official Store ha rilasciato una collezione in edizione limitata di articoli speciali che celebrano il viaggio e i traguardi degli UAE. Gli appassionati di aviazione negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo possono scegliere tra un vasto assortimento di articoli commemorativi con l’esclusivo design “50th United Arab Emirates”, che può essere trovato sulle special anniversary Boeing 777 and A380 liveries che volano in tutto il mondo. La collezione comprende molti articoli, dai modelli di aeroplani A380 in scala 1/250 a spille di varie forme e dimensioni, portachiavi in metallo a forma di aeroplano, sciarpe, polo in cotone e bicchieri. L’Emirates Official Store ha anche lanciato una collezione sostenibile di merchandising per le celebrazioni del 50°, inclusi cappellini e taccuini realizzati con materiali riciclati. I prodotti hanno tutti debuttato negli Emirates Official Store, al Dubai International Airport e all’Emirates Pavilion a Expo 2020 Dubai, nonché sul sito web Emirates Store. Inoltre, l’Emirates Official Store presenterà la sua ultima First Class comforts collection, offrendo un assaggio esclusivo della sua esperienza distintiva. I clienti possono portare a casa le famose coperte della compagnia aerea, caratterizzate da una trama in pile ultra morbida e vellutata. Le coperte sono disponibili in un morbido blu pastello. Le coperte sono disponibili anche con e senza fori per le braccia e tasche per le gambe. I First Class experience enthusiasts possono anche acquistare le ultime versioni dell’Hydra Active™ luxury moisturising sleepwear range. La collezione è disponibile per uomo e donna e presenta la tecnologia di microincapsulazione con burro di karitè e olio di argan, che vengono rilasciati per garantire che la pelle rimanga condizionata, lenita e protetta.

RYANAIR: NUOVA BASE A MADEIRA AIRPORT – Ryanair ha annunciato oggi l’apertura della sua quinta base in Portogallo, a Madeira Airport, con 2 nuovi aeromobili, che rappresentano un investimento di $200 milioni, insieme all’introduzione di 10 nuove rotte che collegano Madeira con il Portogallo continentale e con 6 altri paesi europei, posizionando la regione come una delle principali destinazioni turistiche. La nuova base di Madeira nella Summer ’22 di Ryanair offrirà 2 aerei basati, oltre 40 voli in partenza a settimana, 10 nuove rotte. Nuove rotte Estate ’22 per Madeira: Bruxelles Charleroi, Dublino, Lisbona, Londra Stansted, Manchester, Marsiglia, Milano Bergamo, Norimberga, Parigi Beauvais, Porto. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’apertura della nostra nuova base a Madeira, che offrirà una maggiore connettività con 2 aeromobili di base e 40 voli settimanali su 10 nuove rotte, collegando Madeira con città come Londra, Parigi, Dublino, Milano e Manchester su year round basis. Questo investimento di 200 milioni di dollari non solo rilancerà l’economia del Portogallo guidando il turismo vitale, ma creerà anche più di 60 posti di lavoro diretti nella regione e oltre 400 posti di lavoro in loco a Madeira”. Thierry Ligonnière, CEO di ANA-VINCI Airports, ha dichiarato: “L’annuncio della base di Ryanair a Madeira per l’estate del 2022 è un’ottima notizia per la Regione Autonoma di Madeira. Oltre a rafforzare la partnership esistente tra VINCI e Ryanair, questa base consentirà un significativo aumento della connettività di Madeira, incentivando la diversificazione dei mercati turistici, così importante per la ripresa e la crescita del turismo nella regione”.

RYANAIR ANNUNCIA L’UK SUMMER 2022 SCHEDULE – Ryanair ha annunciato il suo UK Summer 2022 schedule, aprendo 24 nuove rotte (oltre 500 in totale) verso una serie di destinazioni europee. L’apertura di queste 24 nuove rotte attraverso il Ryanair’s UK network rafforza l’impegno nel Regno Unito e la ricostruzione dell’industria turistica del paese. Ryanair sta guidando la ripresa del traffico in Europa poiché la compagnia aerea prevede di fornire una crescita accelerata sia del traffico che dell’occupazione nei prossimi 5 anni. Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro programma S’22 nel Regno Unito che offre ai nostri clienti destinazioni europee ancora più sorprendenti. Dopo due estati di restrizioni di viaggio, i nostri clienti del Regno Unito ora hanno 24 nuove rotte tra cui scegliere quando prenotano le loro tanto attese vacanze S’22. Sia che stiate pianificando una rilassante vacanza in famiglia nei pittoreschi dintorni di Chania, un viaggio avventuroso sui sentieri di montagna di Madeira o una romantica vacanza in città a Milano, il nostro programma S’22 non vi deluderà”.

AERONAUTICA MILITARE: ATTIVATA POSIZIONE DI “TECHNICAL EXCHANGE OFFICER” PER UFFICIALE AM PRESSO LA U.S. SPACE FORCE – L’Aeronautica Militare ha attivato una posizione di Technical Exchange Officer presso la U.S. Space Force, nell’ambito di un accordo siglato con lo U.S. Department of the Air Force a latere del 36th Space Symposium che si è tenuto lo scorso agosto presso Colorado Springs (USA). L’accordo prevede una posizione di esperto nel settore spaziale presso il Pentagono, nell’ambito della divisione Global Parnership della U.S. Space Force. Il settore spaziale militare statunitense è stato riorganizzato nel 2019 con la creazione della U.S. Space Force e dello U.S. Space Command, oltre che della Space Development Agency per quanto concerne lo sviluppo; un processo di trasformazione avviato con l’obiettivo di riprodurre nel dominio spaziale la stessa organizzazione degli altri domini di operazioni: una Forza Armata che genera le forze e un comando che opera nello specifico ambiente. Da qui, la costituzione della U.S. Space Force con la funzione di generazione delle forze spaziali. Nell’ambito del Department of Defense è stato invece costituito lo U.S. Space Command con la funzione di impiego delle forze, quindi competente anche per il coordinamento delle esigenze operative delle singole Forze Armate, come servizi satellitari a supporto delle operazioni. In tale contesto si inquadra la posizione di Exchange Officer dell’Ufficiale AM presso la Divisione Global Partnership della U.S. Space Force, un risultato importante per la Forza Armata, per la Difesa e per il Sistema Paese nell’ottica di sviluppare competenze ed eccellenze di settore, sia con riferimento alla formazione che alla creazione di specifici percorsi professionali per tutto il personale della Difesa. La presenza stabile di un rappresentante nazionale in tale ambito consentirà di essere aggiornati sulle opportunità che il settore spaziale offre, non solo in ambito militare ma anche in ambito civile e commerciale, anche in considerazione della forte connotazione internazionale che caratterizza tutte le attività spaziali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAAB: NUOVA MOBILE HIGH-MAST SOLUTION PER IL RADAR GIRAFFE 4A – Saab lancia una nuova mobile high-mast solution con il partner finlandese Conlog Oy, per un dispiegamento rapido ed efficiente al fine di far fronte alle moderne minacce low altitude come cruise missiles and Unmanned Aerial Vehicles (UAV). La nuova mobile high-mast solution per Giraffe 4A è progettata per soddisfare le esigenze dei clienti e gestire ambienti forestali con ostacoli elevati, nonché ambienti urbani con grandi edifici che interrompono la linea di vista del radar. “La combinazione unica tra mobilità del sistema e high-mast offre agli operatori la massima capacità e crea il tempo per agire”, afferma Markus Borgljung, Vice President, Head of Radar Solutions, Business Area Surveillance, Saab. La high-mast configuration è sviluppata insieme al partner finlandese Conlog Oy, una cooperazione basata sulle rispettive competenze delle aziende per creare una capacità unica per il mercato globale. Giraffe 4A è un multifunctional medium to long-range AESA radar, completamente adattabile a diverse missioni con capacità simultanee.

EASYJET: AL VIA LA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO PER 1.500 CABIN CREW PER L’ESTATE 2022 – easyJet ha lanciato la sua campagna annuale di reclutamento per seasonal cabin crew, per volare la prossima estate, servendo il previsto aumento della domanda. easyJet sta reclutando 1.500 seasonal crew roles in tutta Europa per le sue operazioni estive tra marzo e ottobre del prossimo anno. Di questi, 1.100 avranno base nel Regno Unito insieme a 250 seasonal crew che torneranno dopo aver operato la scorsa estate. Con un numero sufficiente di piloti già in atto per supportare le operazioni per l’estate 2022, la compagnia aerea sta ora cercando di riaprire la sua cadet pipeline, iniziando con l’assunzione di 150 newly-qualified cadet pilots nel Regno Unito che originariamente avrebbero dovuto unirsi alla compagnia aerea all’inizio della pandemia. Ora si uniranno tra gennaio e aprile 2022. Inoltre, la compagnia aerea ha in programma di iniziare il reclutamento nelle prossime settimane per piloti Airbus esperti, con base in Europa. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Con la ripresa in corso, siamo pronti e in grado di cogliere le opportunità e il nostro seasonal crew è parte integrante di questo. Essendo la più grande compagnia aerea in UK, siamo orgogliosi di impiegare migliaia di persone in tutto il paese, così come in Europa, e siamo stati molto soddisfatti della risposta travolgente finora con oltre 11.000 candidati per i 1.500 crew roles. Siamo particolarmente lieti che, in linea con il nostro impegno nei loro confronti, vedremo finalmente molti piloti cadetti unirsi a noi dopo che sono stati ritardati dall’inizio della pandemia. Continueremo a intraprendere azioni decisive per cogliere ulteriori opportunità insieme alla nostra crescita organica pianificata. Non vediamo l’ora di portare a bordo questo equipaggio con noi per l’estate, in modo da poter offrire la più ampia scelta e il miglior valore attraverso la nostra rete europea senza rivali, sia per i clienti leisure che per quelli business”. La scorsa settimana easyJet ha confermato che amplierà la sua flotta in UK con altri tre velivoli nelle sue basi di Bristol e Manchester per la stagione estiva 2022. La base di Manchester sarà più grande che mai, con 20 velivoli basati che collegheranno il nord-ovest alle principali città e destinazioni di vacanza in tutta Europa. Per info: careers.easyJet.com.

SACBO METTE A DISPOSIZIONE L’APP 1SAFE – SACBO, Gestore aeroportuale di BGY, ha deciso di mettere a disposizione dell’utenza aeroportuale, e in particolare dei suoi operatori, uno strumento di segnalazione rapido, semplice e discreto per la pronta comunicazione di eventuali situazioni anomale. L’applicazione 1SAFE permette di comunicare in tempo reale al personale Security comportamenti sospetti o irrispettosi affinché questi evitino di degenerare ed inficiare la regolarità delle operazioni e ripercuotersi sull’incolumità delle persone. 1SAFE può essere scaricata gratuitamente su ogni tipo di smartphone e utilizzata all’interno dell’ambiente aeroportuale e in tutti i comuni che hanno deciso di adottarla. “In particolare, all’interno del nostro terminal, l’utilizzatore ha la facoltà di segnalare, tra le altre cose, la presenza di persone o veicoli sospetti, bagagli abbandonati e comportamenti aggressivi o molesti da parte di passeggeri. Sono state prese in esame le situazioni di particolare e possibile criticità, con cui il personale aeroportuale deve confrontarsi quotidianamente. La scelta di affidarsi a un sistema come 1SAFE nasce dalla sensibilità verso un elemento imprescindibile per chi opera in un ambiente come quello aeroportuale: lo spirito collaborativo. Crediamo infatti che sia proprio grazie alla cooperazione di ognuno di noi che una macchina articolata come l’aeroporto possa succedere al perseguimento di un obiettivo comune: la miglior esperienza aeroportuale, tanto per i viaggiatori quanto per gli operatori”, afferma SACBO. “Il 2021 è stato proclamato dall’OACI (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) l’anno della Security culture, iniziativa volta alla promozione dei principi e delle buone pratiche che, se messe in atto a livello comunitario, possono contribuire alla prevenzione di atti illeciti connessi al trasporto aereo che potrebbero ledere ai nostri passeggeri, ai nostri colleghi e al nostro lavoro. E’ solo l’inizio di un percorso di coinvolgimento e collaborazione destinato a essere valorizzato nel suo significato e nei principi di attuazione, così come a diventare prassi consolidata nella consapevolezza della partecipazione nei rispettivi ruoli. Condividere rappresenta un modo di prendersi cura degli altri e di sé stessi. Facciamolo tramite una semplice azione: segnalare per partecipare alla Sicurezza di tutti”, conclude SACBO.