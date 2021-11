Rolls-Royce consegna il 1000° motore Trent XWB-84

Rolls-Royce ha annunciato di aver consegnato il suo 1000° Trent XWB-84, raggiungendo un’altra pietra miliare chiave per l’engine programme. Il motore, che equipaggerà un Airbus A350-900, è stato costruito presso la state-of-the-art Production Test Facility dell’azienda a Derby, Inghilterra.

“Il Trent XWB-84, il più efficiente aero engine in service al mondo, è l’ultimo della famiglia Trent a raggiungere questo traguardo e lo ha fatto più velocemente di tutti i suoi predecessori. Dopo la sua entrata in servizio nel 2015, il Trent XWB-84 è diventato rapidamente il fastest selling large engine di tutti i tempi. Ha ora raggiunto più di otto milioni di engine flying hours in service con più di 30 operatori, dimostrando la sua versatilità e capacità volando su una gamma di rotte diverse, dai segmenti a corto raggio ai voli a lunghissimo raggio di oltre 18 ore.

Consentendo ai nostri clienti delle compagnie aeree di costruire flotte più efficienti, il Trent XWB-84 ha un vantaggio del 15% riguardo il consumo di carburante rispetto al primo motore Trent, va più lontano con meno carburante e offre performance e livelli di rumore all’avanguardia. È anche pronto a operare con sustainable aviation fuel man mano che saranno più disponibili per le compagnie aeree in futuro. Inoltre, il Trent XWB-84 ha contribuito ad evitare l’emissione di più di 10 milioni di tonnellate di CO2 da quando è stato lanciato nel 2015, ovvero la stessa quantità di CO2 necessaria per fornire elettricità a quasi due milioni di case ogni anno.

Oltre a offrire una maggiore efficienza, il Trent XWB-84 offre un cambio di passo in termini di maturità e affidabilità per il settore, ottenendo costantemente una dispatch reliability superiore al 99,9%”, afferma Rolls-Royce.

Chris Cholerton, President Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Raggiungere questa pietra miliare è un altro grande traguardo per il Trent XWB-84, che è il motore aeronautico più efficiente in servizio. Per i nostri clienti è importante costruire flotte sempre più efficienti e i motori di nuova generazione, come il Trent XWB-84, consentono loro di raggiungere questo obiettivo. Vorremmo ringraziare tutti, compresi i nostri clienti, dipendenti, partner e fornitori che hanno contribuito a creare questo engine programme di successo”.

Sebastian Resch, Director of Operations Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi della nostra state-of-the-art assembly line in Derby. Per assemblare 1000 Trent XWB-84 sono stati necessari più di 25 milioni di parti messe insieme e più di 6.000 assembly steps per motore. Questo risultato è frutto delle competenze e della dedizione dei nostri team operativi, con il forte sostegno dei nostri partner nel programma: GKN Aerospace, ITP Aero, Kawasaki Heavy Industries e Mitsubishi Heavy Industries, nonché della nostra external supply chain”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)