oneworld nominata Best Airline Alliance ai Business Traveller UK Awards

L’alleanza oneworld® è stata nominata Best Airline Alliance ai Business Traveller UK Awards 2021, vincendo il titolo per il nono anno consecutivo.

I vincitori del premio sono stati scelti dai lettori di Business Traveller UK, a cui è stato chiesto di riflettere sulle loro esperienze negli ultimi 24 mesi con i fornitori di viaggi prima e durante il COVID-19. Per più di 30 anni, i Business Traveller UK Awards hanno riconosciuto le aziende preferite nel settore dei viaggi e dell’ospitalità.

Oltre alla vittoria dell’alleanza, le compagnie aeree membri di oneworld British Airways e Qatar Airways hanno portato a casa numerosi premi.

British Airways: Best Short-Haul Carrier, Best Frequent Flyer Programme, Best Airport Lounge (Concorde Room), Best New Seat (Club Suite), Best Credit or Payment Card for Travel (BA American Express Premium Plus Card), Best Travel App.

Qatar Airways: Best Business Class, Best Long-Haul Carrier, Best Middle Eastern Airline, Best Inflight Food & Beverage.

A nome dell’alleanza, il Chief Transformation Officer di oneworld Rishi Kapoor ha ricevuto il premio Best Airline Alliance dal Panacea Media Managing Director Julian Gregory. Con sede a Londra, Panacea Media è l’editore di Business Traveller UK.

La ripetizione della vittoria di oneworld ai Business Traveller UK Awards arriva subito dopo essere stata nominata World’s Best Airline Alliance negli Skytrax World Airline Awards 2021 e Best Airline Alliance nei Business Traveller USA Best in Business Travel Awards.

Akbar Al Baker, oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Per il nono anno consecutivo, oneworld Alliance è stata nominata Best Airline Alliance ai Business Traveller UK Awards 2021, un clamoroso riconoscimento del nostro impegno di lunga data per l’eccellenza. Le nostre compagnie aeree associate in tutto il mondo continuano a stabilire gli standard più elevati e apprezziamo davvero il supporto dei nostri clienti nel vincere questo premio nei momenti più difficili”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere ancora una volta questo riconoscimento dai lettori di Business Traveller UK e vogliamo ringraziarli per il loro sostegno durante i tempi difficili affrontati dal settore. Il premio sottolinea l’impegno delle compagnie aeree membri di oneworld nei confronti del servizio clienti e dimostra ulteriormente la qualità esemplificata dai nostri membri”.

(Ufficio Stampa oneworld)