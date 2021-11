Ryanair annuncia l’operativo più ampio di sempre su Roma per l’estate 2022

Ryanair ha annunciato l’operativo più ampio di sempre da Roma con l’introduzione di otto nuove rotte per Minorca, Preveza, Cefalonia e molte altre per l’estate 2022.

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Roma includerà 14 aeromobili basati (6 x Ciampino e 8 x Fiumicino), oltre 570 voli settimanali (+15% rispetto ai livelli pre-Covid), 82 rotte in totale, incluse 8 nuove rotte.

I viaggiatori possono ora prenotare una meritata vacanza verso una delle otto nuove rotte di Ryanair da Roma.

Cuneo – 4 voli settimanali

Figari – 2

Gran Canaria – 2

Cefalonia – 2

Minorca – 3

Preveza-Aktion – 2

Stoccolma – 5

Tangeri – 2

Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair, in qualità di maggiore vettore italiano, è lieta di annunciare queste otto nuove rotte da Roma Fiumicino per l’estate 2022. Siamo orgogliosi di continuare ad incrementare la nostra presenza su Roma, offrendo, per la prossima estate, il maggior numero di voli su Roma dall’inizio delle nostre operazioni e il maggior numero di rotte rispetto a qualsiasi altra compagnia. Ci impegnamo anche a offrire ai cittadini di Roma tariffe convenienti, un’ ampia scelta e basse emissioni di CO2 leader di settore. Per festeggiare, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe a partire da €29,99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2022, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato, 27 novembre. Poiché queste tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

(Ufficio Stampa Ryanair)