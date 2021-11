Primo volo per il Beechcraft Denali

Textron Aviation ha annunciato che il suo nuovo single-engine turboprop, il Beechcraft Denali, ha preso il volo per la prima volta il 23 novembre. Il Beechcraft Denali è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc.

“Il volo di oggi non è solo un’occasione significativa per il Denali, è un momento davvero eccezionale per i nostri dipendenti, i nostri fornitori e i clienti che voleranno con questo aereo”, ha affermato Ron Draper, presidente e CEO di Textron Aviation. “Con il suo motore più ecologico e la cabina più grande della sua classe, questo è un aereo che cambierà il panorama degli high-performance single-engine turboprop aircraft. Il volo di oggi è solo l’inizio di quello che prevediamo sarà un lungo elenco di importanti traguardi mentre prepariamo l’aereo per la certificazione e le consegne ai clienti”.

Pilotato dal senior test pilot Peter Gracey e dal chief test pilot Dustin Smisor, il prototipo dell’aereo Beechcraft Denali, equipaggiato con il nuovo motore Catalyst di GE Aviation, è decollato alle 8:20 circa dal west campus della società a Eisenhower International Airport. Durante il volo di 2 ore e 50 minuti, il team ha testato le performance, la stabilità e il controllo dell’aeromobile, così come propulsion, environmental, flight controls and avionics systems. L’aereo ha raggiunto un’altitudine di 15.600 piedi e ha raggiunto una velocità di 180 nodi.

“Dall’inizio del volo alla fine, il Denali è stato semplicemente impeccabile. È semplicemente un aereo fantastico da pilotare. Il motore Catalyst è eccezionale e l’aereo ha oprato ai livelli che ci aspettavamo. Siamo davvero partiti con un ottimo inizio per il Denali flight test program”, ha affermato Peter Gracey, senior test pilot.

Il prototipo del velivolo Denali, insieme a due additional flight test articles e tre full airframe ground test articles, continuerà ad espandere gli obiettivi operativi, concentrandosi sui test di aircraft systems, engine, avionics e performance complessive. L’azienda punta alla certificazione per il Denali nel 2023.

Sviluppato per raggiungere una velocità di crociera di 285 nodi e un full fuel payload di 1.100 libbre, il Denali è progettato per avere un range di 1.600 miglia nautiche a high-speed cruise con un pilota e quattro passeggeri. Sarà in grado di volare da Los Angeles a Chicago, da New York a Miami o da Londra a Mosca.

Il Denali è il primo aereo equipaggiato con il motore Catalyst di GE, un motore più sostenibile che brucia fino al 20% in meno di carburante rispetto alle vecchie tecnologie turboprop. Come gli altri velivoli della società, anche il Denali può utilizzare sustainable aviation fuel. Il 1.300 shaft horsepower (SHP)-rated turboprop engine, equipaggiato con FADEC, riduce il carico di lavoro del pilota con single-lever power and propeller control.

L’aereo è inoltre equipaggiato con McCauley 105-inch diameter composite, 5-blade, constant speed propeller, full feathering con reversible pitch e ice protection.

Il cockpit presenta la suite avionica intuitiva Garmin G3000 con high-resolution and touchscreen controllers. Un integrated Garmin autothrottle è ora una caratteristica standard, che si interfaccia con Automatic Flight Control System (AFCS) e Flight Management System (FMS) per fornire un facile speed control in tutti i regimi di volo, dal decollo all’atterraggio.

La flat-floor cabin del Beechcraft Denali è progettata per essere la più grande del suo segmento e offre la versatilità di essere facilmente convertita tra passenger and cargo configurations. La cabina dispone di una standard seating configuration con sei sedili singoli reclinabili e offre una nine-place high density seating option. I passeggeri potranno inoltre godere di ampie finestrini, di forward refreshment cabinet e baggage compartment accessibile in volo. È inoltre disponibile come optional un externally serviceable belted lavatory nella parte posteriore della cabina.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)