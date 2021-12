Volotea registra a novembre un tasso di puntualità del 91% sui voli in continuità territoriale

Volotea fa il punto sulle performance dei voli in regime di continuità territoriale durante il mese di novembre e conferma risultati eccellenti dal punto di vista della puntualità. Il vettore, che durante lo scorso mese è sceso in pista con un totale di 1019 voli da e per la Sardegna, ha totalizzato un tasso di puntualità (OTP15) pari al 91% nelle sue basi di Alghero, Cagliari e Olbia: ciò significa che 931 voli su 1019 sono stati operati con la massima puntualità.

Questo risultato dimostra la grande affidabilità del vettore e il suo continuo impegno nel rispondere al meglio alle esigenze di viaggio degli abitanti dell’isola. Volotea, che ha recentemente implementato il trasporto di animali in stiva, sta lavorando per introdurre ulteriori servizi.

“Il nostro primo mese in regime di continuità si è concluso con risultati ottimi: anche a novembre, abbiamo dato prova di essere una compagnia affidabile e comoda, operando la stragrande maggioranza dei nostri voli, come da programma, con la massima puntualità. Crediamo che i nostri collegamenti siano la risposta alle esigenze di viaggio degli abitanti dell’isola e ci stiamo impegnando per offrire il miglior servizio possibile”, ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. “Il ventaglio di soluzioni che proponiamo diventa sempre più ampio e, a breve, annunceremo importanti novità che riguardano i voli in regime di continuità territoriale”.

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio e attraverso un call center gratuito dedicato alla continuità territoriale. Sarà possibile contattare l’800.59.38.77 per informazioni, acquisto voli, assistenze speciali, cambi, richieste di rimborso, segnalazioni e reclami.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)