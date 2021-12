Ethiopian in partnership con Industrial Development Corporation nel lancio di Zambia Airways

Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico in Africa, ha finalizzato i preparativi per il lancio del vettore nazionale dello Zambia in una joint venture con Industrial Development Corporation Limited (IDC). Ethiopian ha il 45% del capitale della joint venture mentre Industrial Development Corporation Limited (IDC) detiene il 55%. Gli azionisti hanno contribuito con 30 milioni di dollari di capitale alla costituzione della compagnia aerea.

La nuova Zambia Airways (ZN) si unirà al cielo africano con il suo primo volo nazionale da Lusaka a Ndola il 1° dicembre 2021 e opererà con una frequenza di sei e cinque volte a settimana rispettivamente per Ndola e Livingstone. Seguiranno altre rotte domestiche per Mfuwe e Solwezi prima di introdurre le destinazioni regionali, Johannesburg e Harare, nella sua rete entro il primo trimestre del 2022.

Mr Tewolde GebreMariam, CEO di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “La partnership strategica per il lancio del vettore nazionale dello Zambia fa parte della nostra strategia Vision 2025 di hub multipli in Africa. Ethiopian è impegnata nel suo piano di crescita in collaborazione con i vettori africani, la nuova Zambia Airways servirà come un forte hub nell’Africa centrale e meridionale avvalendosi di connettività aerea nazionale, regionale ed eventualmente internazionale per passeggeri e merci verso le principali destinazioni del Medio Oriente, Europa e Asia, che rafforzeranno l’integrazione socioeconomica e l’industria del turismo in Zambia e nella regione”.

Attraverso la sua strategia di molteplici hub in Africa, Ethiopian attualmente opera nei hub a Lomé (Togo) con ASKY Airlines, Malawian a Lilongwe (Malawi), Tchadia a N’Djamena (Ciad) e Ethiopian Mozambique a Maputo (Mozambico) pur avendo partecipazioni già acquisite nelle compagnie di bandiera della Guinea e della Repubblica Democratica del Congo.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines)