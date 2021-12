Star Alliance lancia il Paid Lounge Access Programme a Buenos Aires

In risposta all’interesse dei clienti e per consentire l’utilizzo di capacità altrimenti in eccesso, Star Alliance ha collaborato con IEG, con sede in Canada, per adattare il proprio prodotto software specializzato LoungeAtlas per sbloccare nuove opzioni per i clienti delle compagnie aeree dell’Alleanza, che altrimenti non sarebbero qualificati per l’accesso alle loro lounge leader a livello mondiale.

Ora lanciata per la Star Alliance Lounge presso Ezeiza International Airport (EZE) in Buenos Aires, la soluzione online è accessibile tramite il sito Web dell’alleanza all’indirizzo www.staralliance.com/lounge-access. Lì, i clienti non solo potranno acquistare pass validi per l’accesso a questa lounge, ma anche sfogliare le altre lounge Star Alliance, oltre ad accedere al Lounge Finder per informazioni sulle oltre 1.000 lounge delle compagnie aeree membri disponibili per i clienti qualificati dell’Alleanza.

Con Star Alliance Lounge Access, i clienti prenotano in anticipo e acquistano voucher online sul sito Web di Star Alliance. Validi per una data specifica e soggetti a disponibilità, possono essere acquistati anche per qualcun altro, siano essi familiari, amici o colleghi durante un viaggio congiunto. Dopo l’acquisto, i clienti ricevono un’e-mail di ricevuta e un codice QR valido per i giorni e gli orari selezionati.

È importante sottolineare che i clienti possono anche ricevere uno sconto se sono membri del programma frequent flyer di un vettore membro dell’alleanza.

Christian Draeger, VP Customer Experience, Star Alliance, ha sottolineato: “Lounge Access è un programma vincente sia per i clienti che per le compagnie aeree. Soddisfa una domanda crescente per quei clienti che necessitano di un posto dove lavorare, leggere o rilassarsi mentre aspettano il loro volo, che normalmente non hanno diritto ad entrare nella private lounge, fornendo allo stesso tempo un modo per l’operatore della lounge della compagnia aerea di utilizzare la capacità che può essere inutilizzata in determinati momenti”.

Al Buenos Aires Ezeiza International Airport, la lounge Star Alliance è una struttura di 450 metri quadrati creata con un ambiente generale che riflette la tranquillità della tipica campagna argentina. L’arredamento chiaro e la varietà di posti a sedere creano un ambiente rilassante e funzionale in cui gli ospiti possono lavorare, socializzare, rinfrescarsi, sedersi e rilassarsi. Gli ospiti potranno godere di rinfreschi di qualità gratuiti dal buffet self-service. Numerosi punti di alimentazione e punti di ricarica USB facilitano il collegamento. Inoltre, una suite con doccia è a disposizione degli ospiti che desiderano rinfrescarsi prima del volo. La lounge si trova airside, dopo security and immigration. Si trova al livello superiore di fronte al gate 9.

Star Alliance prevede di espandere il programma a più lounge in futuro.

(Ufficio Stampa Star Alliance)