Qatar Airways potenzia il network con frequenze di volo aumentate verso 18 destinazioni durante le festività

Qatar Airways è pronta a potenziare ulteriormente la sua rete con un aumento delle frequenze dei voli verso 18 destinazioni popolari in tutto il mondo, per soddisfare la domanda di viaggio durante l’alta stagione delle vacanze invernali. Questo aumento fa parte degli sforzi in corso della compagnia aerea per fornire una maggiore scelta e una connettività senza soluzione di continuità ai passeggeri mentre scoprono il mondo, attraverso l’hub della compagnia, l’Hamad International Airport (HIA).

Ciò include i servizi inaugurali di Qatar Airways per Odessa, Ucraina, lanciata con tre voli settimanali dal 9 dicembre 2021, e Tashkent, Uzbekistan, con due voli settimanali dal 17 gennaio 2022. La compagnia aerea ha anche recentemente lanciato voli diretti per Almaty, Kazakistan, dal 19 novembre 2021.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways continua a sviluppare il suo programma e la sua rete aumentando le frequenze verso molte destinazioni popolari in tutto il mondo, adottando le più rigorose misure di sicurezza sia a terra che in aria, per garantire la sicurezza e il benessere dei passeggeri e del personale. Questo aumento offrirà una scelta ancora più ampia ai nostri passeggeri business e leisure, che potranno collegarsi senza problemi tramite il miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airport, a più di 140 destinazioni globali”.

Miglioramenti del network Qatar Airways:

– Abu Dhabi – Aumento da giornaliero a due voli giornalieri dal 1 dicembre 2021.

– Algeri – Aumento da quattro voli settimanali a cinque voli settimanali dal 18 dicembre 2021.

– Bangkok – Aumento da 10 voli settimanali a tre voli giornalieri dal 17 dicembre 2021.

– Berlino – Aumento da voli giornalieri a 10 voli settimanali dal 16 gennaio 2022.

– Cebu – Aumento da nove voli settimanali a 11 voli settimanali dal 9 dicembre 2021.

– Clark – Aumento da cinque voli settimanali a voli giornalieri dal 1 al 31 dicembre 2021.

– Colombo – Aumento da tre voli giornalieri a quattro voli giornalieri dal 20 dicembre 2021.

– Copenaghen – Aumento da 11 voli settimanali a 12 voli settimanali dal 18 dicembre 2021.

– Helsinki – Aumento da voli giornalieri a 10 voli settimanali dal 01 gennaio 2022.

– Kuala Lumpur – Aumento da 10 voli settimanali a 13 voli settimanali dal 16 dicembre 2021.

– Kuwait – Aumento da due voli giornalieri a tre voli giornalieri dal 20 novembre 2021.

– Londra – Aumento da quattro voli giornalieri a cinque voli giornalieri dal 2 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

– Medina – Aumento da quattro voli settimanali a voli giornalieri dal 1 novembre 2021.

– Parigi – Aumento da due voli giornalieri a tre voli giornalieri dal 15 dicembre 2021.

– Phuket – Aumento da voli giornalieri a 11 voli settimanali dal 16 dicembre 2021.

– Salalah – Aumento da tre voli settimanali a cinque voli settimanali dal 1 gennaio 2022.

– Sharjah – Aumento da voli giornalieri a due voli giornalieri dal 18 novembre 2021.

– Zurigo – Aumento da voli giornalieri a 10 voli settimanali dal 1 gennaio 2022.

Qatar Airways continua ad applicare la sua politica di prenotazione flessibile che offre modifiche illimitate a date e destinazioni di viaggio e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi per viaggi completati entro il 31 maggio 2022.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)