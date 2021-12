British Airways annuncia le rotte della sua nuova Gatwick Short Haul subsidiary

British Airways ha rivelato le prime destinazioni per la sua nuova Gatwick subsidiary, che inizierà a volare a partire da marzo 2022. Da martedì 14 dicembre saranno in vendita anche i biglietti per 35 destinazioni a corto raggio.

La compagnia aerea ha annunciato l’intenzione di creare un’attività autonoma a corto raggio a Gatwick ad agosto, simile alla sua operazione da London City Airport, che opera con il nome di British Airways ma esiste come entità completamente separata.

Verrà lanciata più avanti nel 2022, con i servizi a corto raggio a Gatwick operati dalla mainline BA fino all’emissione del certificato di operatore aereo delle nuova entità. I voli a corto raggio BA inizieranno a operare da Gatwick alla fine di marzo, con inizialmente tre Airbus short-haul aircraft, con crescita a 18 aeromobili entro la fine di maggio.

La controllata significherà il ritorno della compagnia aerea ai voli a corto raggio dall’aeroporto, che erano stati sospesi a causa del Covid-19 nella primavera del 2020. Durante la pandemia, diverse rotte sono state spostate verso l’aeroporto di Heathrow, alcune delle quali torneranno a Gatwick, oltre ad essere mantenute a Heathrow per offrire ai clienti la scelta, tra cui Faro, Ibiza, Malaga, Marrakech e Tenerife. Inoltre, verranno aggiunte altre nuove rotte a Gatwick tra cui Atene, Berlino, Madrid, Milano Malpensa e Santorini.

I nuovi servizi saranno brandizzati e conosciuti come British Airways. I clienti riceveranno lo stesso elevato livello di servizio che si aspettano da British Airways, oltre a godere dei vantaggi di viaggiare con la compagnia di bandiera del Regno Unito, tra cui una generosa franchigia bagaglio, acqua e snack gratuiti, selezione gratuita del posto a 24 ore e vantaggi frequent flyer che includono l’accesso alla lounge.

I clienti Club Europe riceveranno anche cibo e bevande gratuiti e i clienti Euro Traveller che desiderano ordinare cibo aggiuntivo potranno beneficiare dell’accesso allo “Speedbird Café” della compagnia aerea, che offre una selezione di prodotti di una gamma di marchi britannici accuratamente selezionati.

I biglietti, che saranno in vendita oggi su ba.com, partono da £39 a tratta, con tariffe competitive con quelle dei vettori no-frills di Gatwick. British Airways Holidays ha anche una serie di pacchetti per queste destinazioni, a partire da £ 119. La compagnia aerea continuerà a dare la priorità ai voli da e per le destinazioni più convenienti in tutta Europa.

Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Oggi è un momento fondamentale per British Airways. La creazione di una nuova British Airways short-haul organisation significa che i clienti di Gatwick beneficeranno dell’accesso al servizio premium dalla compagnia di bandiera del Regno Unito a prezzi competitivi. Non vediamo l’ora di riportare una rete a corto raggio a Gatwick, con un fantastico team di volo in atto, per servire i nostri clienti dal secondo aeroporto hub di Londra, che siamo sicuri sarà un successo”.

Stewart Wingate, CEO dell’aeroporto di Gatwick, ha dichiarato: “Questa significativa notizia sarà molto apprezzata da molte persone collegate all’aeroporto. Nonostante l’attuale situazione della salute pubblica, l’annuncio di oggi è un segnale positivo che la fiducia dei consumatori sta tornando mentre le persone iniziano a pensare a fare piani di viaggio per la prossima estate. Dato il periodo difficile che abbiamo appena attraversato, ci aspettiamo che la nuova e vasta rete di servizi di BA da Gatwick verso destinazioni in tutta Europa sia molto richiesta e il nostro personale, rivenditori, ristoranti, caffè e bar non vedono l’ora di accogliere i passeggeri che torneranno in numero maggiore da aprile del prossimo anno”.

La compagnia aerea ha già lanciato una significativa campagna di reclutamento per invitare persone interessate a vari ruoli, aiutando a lanciare la nuova filiale. I potenziali candidati possono visitare il British Airways careers site, dove vengono aggiunti nuovi ruoli ogni settimana.

Tra le Gatwick short-haul routes lanciate da marzo 2022 vi saranno i collegamenti con Verona dal 29 marzo 2022, Catania dal 31 marzo 2022, Bari dal 3 aprile 2022, Torino dal 4 aprile 2022, Venezia dall’8 aprile 2022, Milano Malpensa dal 15 aprile 2022, Cagliari dal 17 aprile 2022.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)