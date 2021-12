Lufthansa presenta il summer schedule 2022

“Chi sta già pensando alle vacanze del prossimo anno può ora prenotare una vacanza tra oltre 160 destinazioni da Francoforte e Monaco di Baviera. Che la scelta sia verso le Isole Canarie o verso destinazioni esotiche lontane, l’orario dei voli di Lufthansa Airlines ha molto da offrire. Questo perché l’orario dei voli dell’estate 2022 offre un portafoglio ampliato di nuove interessanti destinazioni, nonché aumenti di frequenza sulle rotte attuali e la ripresa dei servizi, che ora sono disponibili per la prenotazione. Il numero di collegamenti intraeuropei da Francoforte e Monaco di Baviera raggiungerà nuovamente quasi il livello del 2019 con circa 5.000 voli settimanali”, afferma Lufthansa.

Da Monaco

Lufthansa rafforza il suo hub premium a Monaco di Baviera. Con l’inizio dell’orario di volo estivo il 27 marzo 2022, la compagnia aerea volerà per la prima volta senza scalo dalla capitale bavarese alla metropoli brasiliana di Rio de Janeiro e a San Diego negli Stati Uniti. Inoltre, Bangkok in Thailandia sarà nuovamente servita direttamente da Monaco all’inizio dell’orario di volo estivo.

Gli ospiti di Lufthansa potranno godere dell’aereo a lungo raggio più moderno ed economico di Lufthansa Group, l’Airbus A350-900, la cui flotta a Monaco è stata ampliata da 17 a 21 aeromobili. Al fine di accelerare la modernizzazione della sua flotta a lungo raggio, il Gruppo ha firmato accordi di leasing per altri quattro Airbus A350-900 nell’autunno del 2021. Questi aeromobili saranno operati dal brand principale Lufthansa presso il suo hub di Monaco, rafforzando così l’offerta premium nello scalo. Inoltre, quest’estate saranno nuovamente operati cinque Airbus A340-600 con First Class.

In Europa, Lufthansa offre sei nuove destinazioni di vacanza da Monaco di Baviera, tra cui Kalamata, Grecia. Nuova destinazione in Spagna, l’isola di Minorca. Un’altra novità, Varna sul Mar Nero. Billund in Danimarca e Bergen in Norvegia sono nuove destinazioni nel nord Europa. A partire da aprile, Air Dolomiti raggiungerà anche Brindisi in Italia.

A partire dall’orario dei voli dell’estate 2022, Eurowings Discover decollerà anche da Monaco di Baviera. La compagnia volerà verso le soleggiate destinazioni dei Caraibi Punta Cana nella Repubblica Dominicana e Cancún in Messico. Inoltre, Las Vegas, Nevada (USA) sarà anch’essa tra le destinazioni. Nel corso dell’orario di volo estivo, il piano voli di Eurowings Discover comprende anche 22 destinazioni turistiche a corto e medio raggio, tra cui le Isole Canarie, destinazioni in Turchia e dodici isole greche. La compagnia aerea per le vacanze sta assumendo le rotte da Lufthansa come previsto. Nuove destinazioni includono Samos e Skiathos in Grecia.

Da Francoforte

Da Francoforte, Lufthansa volerà verso più destinazioni negli Stati Uniti il prossimo anno. Una nuova aggiunta sarà St. Louis, (USA) nello stato americano del Missouri per la prima volta da giugno 2022. Questo sarà il primo volo non-stop di una compagnia aerea dell’Europa continentale in circa 20 anni. La famosa città sul Mississippi è sede di numerose aziende internazionali.

A partire dall’estate Lufthansa volerà per la prima volta a Stavanger (Norvegia) e Liverpool (Gran Bretagna). Da maggio, volerà verso la capitale bretone Rennes (Francia).

Eurowings Discover attirerà i passeggeri con molte interessanti destinazioni a corto, medio e lungo raggio da Francoforte nell’estate del 2022: per i fan del Nord America, l’orario dei voli include Las Vegas, Salt Lake City, Fort Myers, Anchorage, Halifax e Calgary oltre a Tampa Bay. L’attuale programma invernale della compagnia includerà anche Victoria Falls (Zimbabwe), Kilimangiaro (Tanzania), Panama City e Malé alle Maldive quest’estate. Oltre alle 19 destinazioni a lungo raggio, Eurowings Discover ha anche una variegata offerta turistica a corto e medio raggio, che comprende nove isole greche, le Isole Canarie, il Portogallo e la Turchia. Come previsto, le rotte saranno rilevate da Lufthansa durante l’estate.

Lufthansa offrirà temporaneamente un totale di 25 voli speciali per tifosi da Francoforte a Doha (Qatar) tra il 14 novembre 2022 e il 19 dicembre 2022, in occasione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Saranno disponibili fino a cinque voli a settimana. Lufthansa prevede di operare un Airbus A340-300 utilizzando il numero di volo LH620. Questi voli possono essere prenotati dal 16 dicembre 2021.

Lufthansa continua a offrire a tutti i clienti la massima sicurezza e flessibilità di prenotazione. Ciò consente una pianificazione delle vacanze senza rischi: tutte le tariffe possono ancora essere riprenotate. I clienti possono trovare le informazioni più recenti sui requisiti di accesso su lufthansa.com.

I viaggiatori possono dare un contributo personale alla protezione del clima e rendere il loro viaggio aereo CO2 neutrale. Oltre alla possibilità di compensare il volo tramite progetti climatici di alta qualità, gli ospiti Lufthansa possono già oggi volare con carburante sostenibile. Le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno integrato le opzioni nel processo di prenotazione. I frequent flyer possono trovarli informazioni nell’app Miles & More. Ulteriori informazioni sono disponibili su https://compensaid.com.

(Ufficio Stampa Lufthansa)