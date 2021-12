ANA presenta il rinnovato Boeing 787-9 progettato per aumentare comfort e funzionalità

All Nippon Airways (ANA) ha annunciato che il Boeing 787-9 – che ha recentemente celebrato il suo 10° anniversario a novembre – è stato rinnovato con sedili più confortevoli e monitor personali per ogni posto. Questi aggiornamenti garantiranno un’esperienza di volo ancora più piacevole e soddisfacente per i passeggeri domestici.

“Il Boeing 787 ha servito egregiamente ANA ormai per un decennio, e siamo entusiasti di aggiungere più comfort e funzionalità alla nostra flotta”, ha detto Junko Yazawa, Senior Vice President, Customer Experience Management & Planning di ANA. “Le nuove caratteristiche del Boeing 787-9 perfezionano un aereo già ottimo e miglioreranno l’esperienza dei passeggeri sui voli nazionali. ANA ha sempre messo i passeggeri al primo posto e continuerà a prendere tutte le misure necessarie per migliorare il comfort e la convenienza per tutti coloro che scelgono di volare con noi”.

Il Boeing 787-9 operativo sulle rotte domestiche ha 375 posti. Premium Class: 28 posti – Economy Class: 347 posti. Il primo volo del rinnovato 787-9 è partito lo scorso 9 dicembre 2021.

Poltrone di Premium Class

Il rinnovato aeromobile è caratterizzato da poltrone prodotte da Safran Seats US, accolte con favore alla loro introduzione nell’autunno 2019. Ispirate ai sedili di prima classe sui voli internazionali ANA, queste saranno le poltrone di Premium Class di maggiore qualità disponibili sui voli nazionali giapponesi. Si caratterizzano per un look & feel più lussuoso ed elegante, dato dal mix di texture, tessuti, motivi e colori con i quali sono state realizzate. Inoltre, il numero di posti a sedere crescerà da 18 a 28, dotando il 787-9 della più grande capacità di posti a sedere in Premium Class fra gli aerei nazionali.

L’impegno ANA per il comfort e la funzionalità prevede un monitor personale a schermo piatto da 15,6 pollici all’avanguardia, il più grande schermo disponibile sui voli nazionali; maggiore larghezza della poltrona sui voli nazionali: 56 centimetri (compresi gli spazi all’interno del bracciolo); ampi divisori tra i sedili per offrire maggiore sicurezza e privacy; comandi elettrici a sedile intuitivi per il passeggero; vano portaoggetti accanto al sedile; posizioni delle porte USB e di alimentazione del PC facilmente accessibili; grande tavolino girevole.

Sedili di Economy Class

Il nuovo aereo è caratterizzato dagli stessi sedili molto apprezzati dai passeggeri sul Boeing 777-200 di ANA. Sono realizzati secondo i più alti standard di qualità giapponese e fondono la tecnologia ergonomica sviluppata nei sedili delle automobili da Toyota Boshoku e l’esperienza di ANA nel design delle poltrone. Ogni posto ha un modello di tessuto unico e diverso, e ciò permette ai passeggeri di sperimentare nuovi spazi in volo ogni volta che salgono a bordo.

Prevedono un monitor personale sottile da 13,3 pollici di ultima generazione, il più grande monitor di Economy Class disponibile sui voli nazionali; è dotato di alimentazione per PC e porte USB; lo schienale del sedile sostiene il bacino per aiutare i passeggeri a mantenere una postura rilassata; comoda forma del sedile adatta a tutte le conformazioni fisiche; tavolino e bracciolo altamente ergonomici; porta-bicchieri a forma di trifoglio che facilitano la rimozione dei bicchieri di carta.

Il numero di aeromobili con monitor personali disponibili sulle rotte domestiche sarà pari a 61 entro la fine dell’anno fiscale 2021.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)