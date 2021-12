Air Europa amplia l’offerta gastronomica di bordo

Air Europa amplia la sua offerta di ristorazione su tutti i voli a lungo raggio in partenza da Madrid, operati dal Boeing 787 Dreamliner.

Da oggi i passeggeri di classe Economy in volo verso qualsiasi destinazione transatlantica potranno scegliere tra il pasto standard incluso nella prenotazione o tra tre nuovi ed esclusivi menù: il “Colosseo”, ispirato alle trattorie italiane,”Healthy” per chi è attento a una dieta equilibrata, o il menù Little Havana pensato per i più goderecci che non desiderano rinunciare al comfort food.

Ad ognuno di questi menù si aggiunge la possibilità di selezionare uno dei cinque snack Fly&Eat da poter assaporare in qualsiasi momento durante il volo.

I tre nuovi menù possono essere acquistati all’ atto della prenotazione e fino a 24 ore prima della partenza tramite il Call Center di Air Europa, presso qualsiasi ufficio di vendita Air Europa o anche tramite il sito www.aireuropa.com. I passeggeri che desiderano selezionare i pasti tramite il sito riceveranno un’e-mail di conferma dopo che il pagamento è stato elaborato e, una volta a bordo, verrà loro servita l’opzione richiesta.

L’introduzione di questo servizio consente di garantire al passeggero la piena disponibilità dei prodotti desiderati durante il volo, regolare e monitorare il processo di carico a bordo con conseguenti benefici ambientali.

Air Europa ha scelto di servire la sua nuova offerta gastronomica utilizzando materiali biodegradabili, al fine di riaffermare il suo fermo impegno verso il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile.

Sandra Lenis, Product and Client Director di Air Europa, ha dichiarato: “In Air Europa lavoriamo costantemente per migliorare l’esperienza dei passeggeri a bordo, è uno dei nostri valori fondamentali. Abbiamo ampliato la nostra offerta gastronomica per poter soddisfare le esigenze e le preferenze culinarie di ogni passeggero. Essere in grado di preselezionare le opzioni dei pasti prima del volo è uno dei vantaggi aggiuntivi che offriamo ai nostri passeggeri in modo che possano personalizzare la loro esperienza e conferisce alla compagnia aerea il valore aggiunto che ci sforziamo di fornire attraverso i nostri servizi”.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)