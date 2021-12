British Airways e Qatar Airways ampliano il loro Joint Business

Oggi British Airways e Qatar Airways segnano la prossima pietra miliare nella loro Joint Business Partnership, poiché annunciano l’intenzione di estendere il loro Joint Business.

La notizia segue il rilancio dei servizi giornalieri di British Airways per Doha, con il primo volo della compagnia aerea decollato da Gatwick la scorsa settimana, offrendo ai clienti l’accesso all’ampia rete globale di Qatar Airways, con collegamenti da Doha verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo.

Il volo è stato operato da un Boeing 777-200ER dotato di tre cabine: Club World (business class), World Traveller Plus (premium economy) e World Traveller (economy).

Questo inverno le compagnie aeree opereranno congiuntamente fino a sei voli giornalieri tra Londra e Doha, cinque da Londra Heathrow e uno da Londra Gatwick.

A seguito di questa pietra miliare nella loro partnership, le due compagnie aeree annunciano che intendono espandere ulteriormente il loro joint business e offrire ai clienti l’accesso a più destinazioni sulle rispettive reti.

L’espansione proposta offrirà ai clienti un accesso migliore dall’Europa a destinazioni popolari in Medio Oriente, Asia, Africa e Australasia, come Singapore, Sydney, Colombo e Nairobi. Migliorerà anche l’accesso a destinazioni in tutta Europa come Amsterdam, Madrid o Dublino.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’espansione del Joint Business con il nostro strategic airline partner, British Airways, è un’importante pietra miliare nella nostra ambizione di fornire ai clienti l’accesso alla rete di rotte più estesa e a prodotti senza rivali”.

Sean Doyle, British Airways’ Chairman and Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Il lancio del nostro primo volo da Gatwick a Doha è stata una pietra miliare importante nel nostro joint business esistente con Qatar Airways. La proposta espansione del joint business sarà una grande notizia per i clienti, offrendo loro l’accesso a più destinazioni in tutto il mondo con collegamenti senza interruzioni. Sappiamo che i clienti sono sempre alla ricerca di più opzioni per connettersi a famosi luoghi di villeggiatura come le Maldive e le Seychelles, e questa espansione consentirà loro di fare proprio questo”.

Le compagnie aeree si aspettano di ricevere notizie riguardo le approvazioni normative della loro proposta di Joint Business ampliato nella prima metà del 2022.

(Ufficio Stampa British Airways – Qatar Airways – Photo Credits: British Airways – Qatar Airways)