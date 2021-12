Qantas: al via i voli da Melbourne a Delhi

È partito questa mattina il primo volo di Qantas da Melbourne a Delhi. Il volo QF69 è partito sold-out, carico di passeggeri diretti in India per ricongiungersi con le loro famiglie. La nuova rotta ha venduto molto rapidamente, con quasi tutti i voli questo mese al completo in tutte le cabine e prenotazioni anticipate con largo anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

Il CEO di Qantas Domestic e International, Andrew David, ha dichiarato che con la riapertura dei confini la compagnia aerea è entusiasta di aggiungere ancora una volta nuove destinazioni alla sua mappa delle rotte: “Di solito ci vogliono 12 mesi per esaurire i voli su una nuova rotta internazionale, ma questi voli sono andati esauriti in poche ore. Ciò dimostra quanta domanda repressa ci sia per i viaggi, specialmente da parte di persone che vogliono vedere la famiglia e gli amici dopo che le frontiere sono state chiuse per così tanto tempo. Stiamo anche assistendo a una domanda ancora maggiore di voli da Delhi a Melbourne con studenti internazionali e migranti qualificati ora in grado di tornare in Australia. Con una grande comunità di espatriati indiani e crescenti legami commerciali e di investimento, l’India diventerà un mercato incredibilmente importante per il canguro volante man mano che i viaggi internazionali si riprenderanno”.

I voli da Melbourne a Delhi operano inizialmente via Adelaide, mentre i voli da Delhi a Melbourne operano senza scalo.

Con quasi tutti i confini nazionali riaperti e la connettività in aumento, i passeggeri provenienti da altre città possono ora usufruire del servizio Melbourne-Delhi con collegamenti one-stop via Adelaide.

Dalla riapertura dei confini australiani, Qantas ha riavviato le principali rotte internazionali da Melbourne, tra cui Los Angeles, Londra e Singapore.

Tutti i passeggeri dei voli internazionali Qantas devono essere completamente vaccinati, a meno che non abbiano meno di 12 anni, abbiano 12-17 anni e viaggino in Australia con la famiglia o un tutore o abbiano un’esenzione. Per tutti i dettagli, visitare qantas.com.

I voli internazionali sono soggetti ad approvazione governativa e regolamentare.

(Ufficio Stampa Qantas Group)